Am früheren Vinkrather Sportplatz wurde jetzt die Umkleide abgerissen. Außerdem geht es heute um röhrende PS, Ortskenntnis und Politiker auf Tour.

Am kommenden Wochenende beginnt für die Amateure die neue Fußball-Saison 2017/2018. Zum ersten Mal wird dann der neue Fußballverein SSV Grefrath mit Seniorenmannschaften in der Bezirksliga sowie in der Kreisliga B und C an den Start gehen. Im letzten Geflüster hatten wir über das neue Logo des aus SV Grefrath und SuS Vinkrath fusionierten Vereins berichtet. Jetzt können wir den Abriss des Bööscher Sporthaus melden. Pünktlich zum Saisonstart verschwindet also so etwas wie das letzte sichtbare Überbleibsel des SuS an der Dorfstraße. Dort hatte die Gemeinde bekanntlich den Rasenplatz aufgebeben. Seitdem kicken die Vinkrather schon in Grefrath – und nun auch gemeinsam unter dem neuen SSV-Dach.

Vorster rücken mit Zelt an

Bleiben wir noch in Vinkrath. Das ist immer noch im Schützenfest-Fieber. Seit Freitag feiern die Laurentius-Schützen bekanntlich mit König Michael Theis und den Ministern Andreas Theis und Thomas Heyer ein rauschendes Fest. Viel Besuch war dazu am vergangenen Wochenende in den Boosch gereist. Zum Beispiel war aus Vorst die Kehner Junggesellen Schützenbruderschaft mit ihrem König Jan Nössemes dabei. Wer will schon nach Hause, wenn so schön gefeiert wird. Daher hatte sich die Truppe wenige Meter vom Festzelt entfernt ein eigenes Zelt aufgebaut, um die Nacht von Samstag auf Sonntag dort zu verbringen. Der Kinder- und Familientag, zu dem die Schützen am Montag eingeladen hatten, war ein voller Erfolg. Bei sonnigem Wetter spielten die Kinder in 26 Tonnen Sand, hüpften auf der Hüpfburg oder sangen und tanzten im Zelt zum Programm von DJ Roland Zetzen. Heute steht die letzte Runde an. Ab 18 Uhr zieht der Zug zum Verbrennen des Kirmesmännchens am Festzelt los. Ab 19 Uhr wird dann Dorfabend im Buschbäckerhof gefeiert.

Fahrt ohne Buckel auf Niersbrücke

„Stolperfalle Niersbrücke“ hatte der Flüsterer im April festgestellt und damit auf die für Radler und Rollstuhlfahrer nur schwer zu überquerende kleine Niersbrücke an der Langendonker Mühle (Tetendonk/Übergang Langendonker Weg) hingewiesen. Damals hatte ein WZ-Leser auf den Missstand verwiesen. Jetzt hat er sich wieder gemeldet. „Die von mir beanstandete Niersbrücke an der Langendonker Mühle im Frühjahr diesen Jahres wurde Dank Ihres Berichtes instandgesetzt. Die Brücke ist jetzt auch für Rollstuhlfahrer zu benutzen. Dank an Bauamtsleiter Enger, er hat sein Versprechen wahr gemacht“, heißt es in der Mail an die Redaktion. Bauamtsleiter Norbert Enger hatte im April versprochen, die Asphaltdecke der Auffahrt auf zu fräsen und den unebenen Belag zu glätten.