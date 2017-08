In der Heimat der „Heidebuben“, genauer gesagt in der Albert-Mooren-Halle, feierte die Skatsportverbandsgruppe.

Oedt. Die fast 40 Jahre alte Albert-Mooren-Halle erlebte am Samstag einen ganz besondern 50. Geburtstag. Gefeiert wurde das Jubiläum der Skatsportverbandsgruppe Neuss, zu der auch der Kreis Viersen mit seinen drei Skatclubs gehört.

Den ganzen Tag wurden Karten gekloppt. Im Mittelpunkt stand das große Jubiläumsskatturnier mit fast 120 weiblichen und männlichen Aktiven aus weit mehr als einem Dutzend Vereinen, ehe dann am Abend der Gala-Empfang in der Mooren-Halle auf dem Programm stand.

Schon am Samstagmorgen hatte sich der Präsident des Landesverbandes NRW, Gerd Ebel, auf den Weg nach Oedt gemacht und gratulierte mit einem „inhaltvollen Briefumschlag“ und einem Silber-Erinnerungsteller, den er auf der Mooren-Bühne der Präsidentin der Verbandsgruppe Neuss, Karin Kronenberg, überreichte. Dazu wünschte er „allzeit ein gutes Blatt“.

Ende der 90er Jahre zählte man 44 Vereine

Die Verbandsgruppe Neuss wurde im Jahr 1967 von Heinz Voermanns (Gut Blatt 59 Neuss) ins Leben gerufen, zusammen mit sechs weiteren Vereinen. Sofort entwickelte sich die Gruppe prächtig. Der Höhepunkt: Das Jahr 1997, als man 44 Vereine mit 645 Mitgliedern zählte. Doch danach ging es bergab, mit dem Ergebnis, dass die Zahl der Vereine anno 2017 auf 25 (mit 314 Mitgliedern) sank.

Der Hauptgrund ist laut Aussage des Verbandsvorstands das Desinteresse der jüngeren Generation am Skatspiel als Sport. Alle Versuche, die Jugend für das Skatspiel zu gewinnen, hätten nicht zum Erfolg geführt. Nach wie vor, da waren sich alle Vorstandsmitglieder des Verbandes am Samstag einig, ist das Skatspiel in Gaststätten gefragt – und auch im Internet wird fleißig Skat gespielt.

Seit 2014 führt Karin Rosenberg (Düsseldorf) den Verband. Ihr Vorgänger war Uve Mißfeld (Heidebuben Grefrath), der den Verband 27 Jahre führte. Die Verbandsgruppe Neuss hat eine Vielzahl von Meisterschaften in den fünf Jahrzehnten ausgerichtet, auch zahlreiche Erfolge errungen. So wurden im Jahr 1997 die Skatfreunde Niederkrüchten Deutscher Mannschaftsmeister der Herren. Karin Kronenberg, die Präsidentin, gewann im Jahr 2003 den Deutschen Damenpokal.

Im Rahmen des Jubiläumsturnieres am Samstag wurden nach den Regeln der Internationalen Skatordnung 48 bzw. 36 Spiele in drei Serien ausgetragen. Es gab einen Gesamtsieger und drei Seriensieger. Vor dem Start des mehrstündigen Turnieres wurden an allen Spieltischen komplett neue Skatkartenspiele ausgeteilt.

Am Ende gab es mit Christian Günther (Lang unterm As Düsseldorf) einen klaren Punktsieger mit 4872 Punkten. Platz zwei ging an Norbert Lehnen (Asse 85 Hilden). Klaus Pötzsch (Gut Blatt Viersen) wurde Dritter. Gut platzieren in der Siegerliste konnten sich aus dem Kreis Viersen noch auf Platz fünf und sechs die Spieler Thomas Karmanns (Heidebuben) und Klaus Debiel (Nierstal-Asse Süchteln). Gisela Henseler (Titzer Spitzen) war auf Platz 18 die bestplatzierte weibliche Aktive.