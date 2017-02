Gewerbepark Berger Feld ist vollständig belegt

Flächen kleiner als 10 000 Quadratmeter sind in Netteal begehrt. Fünf Firmen ziehen jetzt um.

Breyell. Der rund einen Hektar große Gewerbepark Berger Feld ist vollständig belegt. Fünf Firmen, die bereits im Stadtgebiet ansässig sind, werden dorthin umziehen. Eine SB-Autowaschanlage eröffnet dort ihren dritten Standort.

Bürgermeister Christian Wagner (CDU) zeigte sich gestern beim Vor-Ort-Termin mit der Entwicklung zufrieden: „Nachdem wir den Gewerbepark in kleinere Flächen aufgeteilt haben, ist es Wirtschaftsförderung und NetteBetrieb innerhalb eines Jahres gelungen, alles vom Marketing bis zur Erschließung abzuwickeln.“ Als Bürgermeister sei es ihm ein Anliegen, Firmen, die in Nettetal wachsen wollen, dazu die Möglichkeit zu geben. Weiteres Potenzial sieht Wagner etwa in dem gegenüberliegenden rund 100 000 Quadratmeter großen Areal, das sich in städtischer Hand befindet.

Nach rund 30 Jahre alten Plänen sollte dort ursprünglich der neue Bauhof entstehen. Doch nach einer Wirtschaftlichkeitsprüfung fiel die Entscheidung für einen Neubau am bisherigen Standort. Die notwendige Altlasten-Sanierung wäre zu teuer gewesen, um ein Wohngebiet zu realistischen Preisen umsetzen zu können.

Neu in Nettetal ist eine SB-Waschanlage

Zu den ersten Interessenten für das Berger Feld gehörten Britta und Oliver Jansen von „Grenzlandhuhn“. Sie haben eine Fläche von 2650 Quadratmetern erworben, das Gebäude steht bereits. „Zu den Sommerferien“ soll die Firma laut Britta Jansen starten. Mit eigenen Fahrzeugen sollen Wochen- und Supermärkte in der Region mit Geflügel beliefert werden, auch ein Direktverkauf ist geplant. Insgesamt gibt es acht Arbeitsplätze.

Den bisherigen Standort in Hinsbeck will Thomas Gelsz von W. &T. Gelsz Isoliertechnik aufgeben. „Nächste Woche beginnt der Bau, Ende Februar sollen Büro, Lager und Werkbereich fertig sein“, sagt Thomas Gelsz. Er hat 500 Quadratmeter für die Halle und weitere 1300 Quadratmeter erworben. Die Firma fertigt Dämmungen für Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Kälteanlagen; beschäftigt werden zehn Mitarbeiter. Neu in Nettetal ist die SB-Waschanlage von Gaby und Werner Kisker. Bisher gibt es zwei Standorte in Linnich und Viersen-Süchteln. Von 7 bis 21 Uhr stehen für Autofahrer nun vier Nasswaschplätze und Reinigungsstationen bereit; es gibt einen Mini-Job. Im Herbst soll die Anlage fertig sein. Werner Kisker geht von zwei Monaten Bauzeit aus. „Wir freuen uns, dass wir genau die Fläche gefunden haben, die wir brauchten.“ Auch die Nähe zur Autobahn sei sinnvoll. Für Venete dagegen sei sein Unternehmen „viel zu klein“.

Die Firma Pollen von Stefan Lennartz siedelt sich ebenfalls im Berger Feld an. Sie übernimmt die Entsorgung von organischen Fetten wie Frittier- und Bratfett. Die beiden Autohäuser Auto Hus (Almir Husejnovic) und AS-Automobile (Senad Salkovic) bieten Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie Service rund um den Wagen an.