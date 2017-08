Kaldenkirchen und Tegelen stimmen sich für den europaweiten Denkmaltag ab.

Kaldenkirchen. Kaldenkirchen, heute Stadtteil von Nettetal, und das angrenzende niederländische Tegelen, heute Stadtteil von Venlo, haben viele historische Gemeinsamkeiten, von denen Professor Leo Peters bei der Programmvorstellung zum bundes- und europaweiten Denkmaltag am Samstag und Sonntag, 9. und 10. September, berichtete.

Erstmals veranstalten die Orte den Tag des offenen Denkmals gemeinsam. Das Thema: Macht und Pracht. Die Stadt Nettetal freut sich über das große Engagement des Kaldenkirchener Bürgervereins und über die Hilfe von Leo Peters. „Es ist schön, dass Tegelen an uns herangetreten ist, in diesem Jahr etwas gemeinsam zu machen“, sagt die technische Beigeordnete der Stadt Nettetal, Susanne Fritzsche.

Am zweiten Septemberwochenende können Besucher kostenlos interessantes über viele Denkmäler sowohl in Kaldenkirchen und in Tegelen erfahren. In Kaldenkirchen führt Peters die Besucher am Sonntag ab 10.30 Uhr von der Kirche St. Clemens zum Brigittenkloster und zeigt die Bürgerhäuser an der Kehrstraße. Weiter geht es zum ehemaligen Hauptzollamt – heute ist es das Bürgerhaus. Auch den im Rheinland einmaligen Rokoko-Pavillon möchte der Geschichtsprofessor zeigen „Die Führung wird circa zwei Stunden dauern – mit ungefähr einem Kilometer Fußweg“, so Peters. Bei Interesse soll danach eine weitere Führung folgen. Um 15 Uhr startet eine Radtour zum Rittergut Altenhof.

Während in Kaldenkirchen die meisten der zehn Objekte gut zu Fuß zu erreichen sind, liegen die historischen Gebäude in Tegelen weiter auseinander. „Am Samstag sind alle 20 Gebäude in Tegelen geöffnet und der Eintritt in die drei Museen ist kostenlos“, sagt Peter Peeters, Vorsitzender des Tages des offenen Denkmals Venlo. Zentraler Ausgangspunkt in Tegelen ist der Info-Point an Kerkstraat 2a. Zwischen 12 und 17 Uhr können Besucher etwa die Martinuskirche, das alte Kesselhaus im Missionskloster Steyl oder das Schloss Holtmühle mit den Gärten und dem Keramikmuseum erkunden.

Broschüren zum Denkmaltag sind in den Bürgerhäusern, bei Einzelhändlern sowie beim Verkehrs- und Verschönerungsverein erhältlich.