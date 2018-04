Die Veranstaltung findet am 1. Mai auf dem Dülkener Eligiusplatz statt.

Dülken. Der Eligiusplatz verwandelt sich am Dienstag, 1. Mai, wieder zu einem Mekka der Gartenbegeisterten: Dort findet die Dülkener Gartenwelt dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Von 11 bis 18 Uhr laden 25 Ausstellende zum Besuch ein und bieten von Stauden, Duftpflanzen und Sämereien, Keramiken, Stoffunikaten bis zum Pflanzenstab alles, was Garten und Balkon verschönert.

Im Frühjahr zieht es alle raus in die Natur. Nach den letzten kalten Nächten können ab Anfang Mai frostempfindliche Gewächse in den Garten gepflanzt werden und jetzt wird auch der Sitzplatz auf der Terrasse einladend hergerichtet. Dazu bietet die Dülkener Gartenwelt reichliche Auswahl an ungewöhnlichen Pflanzen und ausgefallenen Accessoires. Gern geben die Ausstellenden Tipps und beraten mit ausführlichen Pflegeanleitungen. Zwischendurch können die Gäste in entspannter Atmosphäre Köstlichkeiten vom Grill, Kuchen, kalte und warme Getränke genießen.

Vor zehn Jahren startete Thomas Kohlhaas den Jahrmarkt. Zusammen mit ortsansässigen Floristinnen, Gartenbaubetrieben und dem Citymanagement der Stadt wurde am Küchentisch bei Kohlhaas ein Konzept erarbeitet. Für alle Beteiligten sei die erste Dülkener Gartenwelt ein Wagnis gewesen, sagen die Veranstalter, aber ein lohnendes. Heute ist der Küchentisch zu klein geworden: In großer Runde sitzen die Gründungsmitglieder im Wohnzimmer und beratschlagen Veränderungen.

Rund 25 Aussteller präsentieren sich auf der Gartenwelt

An der Veranstaltung sind auch das Citymanagement die Stadt Viersen beteiligt. Sponsor ist auch diesmal die Volksbank Viersen. Waren es anfangs elf Aussteller-Stände, so werden es diesmal zum Jubiläum 25 sein. Der Markt hat sich zu einer mittlerweile auch im Umland vielbeachteten Veranstaltung entwickelt, auf die sich Pflanzen-Enthusiasten freuen – sowohl Aussteller, als auch Besucher. Zum Jubiläum hat sich das Organisationsteam eine Überraschung ausgedacht: An allen Ständen werden kleine Präsente für die ersten Kunden bereitgehalten.

Wieder dabei sind Floristen und Gärtnereien aus Dülken, Spezial-Gärtnereien mit besonderen Stauden oder alpinen, botanischen Raritäten. Außerdem fertigt ein Stielmacher individuelle Gartengeräte nach alter Handwerkstechnik, es gibt handgemachte Accessoires aus Stoff, Ton und Beton. Abgerundet wird das Programm ab Mittag mit Musik und Stadtführungen durch die historische Altstadt Dülkens um 11.30 und 14.30 Uhr. Mit dem Auto anreisende Besucher können Parkplätze am Amerner Weg hinter dem Dülkener Rathaus nutzen.