Leuth. In manchen Nächten kann Sandra Das nicht schlafen. Dann schallt aus dem Haus nebenan großer Lärm herüber. Dort schlägt jemand mit einem Rohr gegen die Wand, um Steine zu lösen, die er im Hof sauber aufstapelt. „Ehe die Polizei dann da ist, ist der Mann schon wieder weg“, klagt die Leutherin und will von Bürgermeister Christian Wagner bei der „Nette-Runde“ wissen, was er oder die Stadt dagegen zu tun gedächten. Bei dem Haus, in dem der Lärm erzeugt wird, handelt es sich um das Eckhaus Hampoel 28, in dem zuletzt ein Swingerclub untergebracht war. Bis es am 16. März 2016 dort brannte – vor allem im Anbau, doch wurde auch das Haupthaus so zerstört, dass sich seitdem in dem Gebäude nichts mehr tut.

Nachbarn ärgern sich über einen Mann, der dort für Lärm sorgt

Bis auf die nächtliche Ruhestörung. Bei der Stadt wisse man, wer das ist, räumte der Bürgermeister ein, doch man könne den Mann, der keinen festen Wohnsitz haben will, nicht einfach hinter Gitter stecken. Dazu reichen die Ruhestörungen oder kleinen Feuerchen, die im Laufe des vergangenen Jahres zu löschen waren und ihm zugeschrieben werden, aber nicht nachgewiesen sind, nicht aus. „Er ist immer sehr schnell weg“, sagt Nachbarin Gertrud Das.

Doch ärgert sich die Nachbarschaft am oberen Hampoel-Ende auch über die zunehmende Verwahrlosung des Geländes, das nicht eingezäunt ist und zu dem jeder über einen Trampelpfad von der B 221 aus Zugang hat. Am ausgebrannten Anbau stehen lädierte Polstermöbel und Kühlaggregate, das Haus kann durch die Ruine betreten werden. Der eigentliche Eingang ist allerdings verschlossen.

Ein Interessent, der Wohnungen plante, sprang wieder ab

In den ersten Räumen herrscht ein großes Durcheinander, dort liegen Heizkörper, Kleidungsstücke und Möbel herum. Zwar sei nach dem großen Brand vieles aus dem Haus herausgeholt worden, sagt die Nachbarin, doch offensichtlich bei weitem nicht alles.

Vom nach oben völlig offenen Anbau gelangt der Besucher an einstigen Duschkabinen vorbei in einen kleinen Garten mit einem Teich, in dem die Frösche von Blatt zu Blatt hüpfen. Hohe Büsche schirmen ihn gegen Blicke von außen ab. Zwischen verwildernden Sträuchern liegen Matratzen und Liegestühle – eigentlich eine Idylle, in die sogar der Lärm von der B 221 kaum hineindringt.