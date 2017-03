Friedhelm Welz hört als Geschäftsführer auf

Der Hinsbecker war mehr als 25 Jahre in diesem Amt beim Lobbericher Tierheim tätig.

Kreis Viersen. Im Matthias-Neelen-Tierheim in Lobberich ist jetzt eine Ära zu Ende gegangen: Nach rund 50 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit für das Tierheim, davon mehr als ein Vierteljahrhundert als Geschäftsführer, wurde der Hinsbecker Friedhelm Welz bei der Mitgliedversammlung im Rathaus verabschiedet. Der frühere Dezernent der Viersener Kreisverwaltung hat prägend für die Entwicklung des Tierheims gewirkt und große Fußstapfen hinterlassen.

Norbert Jansen aus Viersen übernimmt die Geschäftsführung

In die tritt jetzt der bisherige Kassierer des Tierheims, Norbert Jansen aus Viersen. Der frühere Personalchef in der Kreisverwaltung ist schon seit Jahren ehrenamtlich für den Verein tätig.

Der Vizepräsident des Landestierschutzverbandes NRW, Günther Oltrogge aus Düren, zeichnete Welz mit der Ehrennadel in Silber des Deutschen Tierschutzbundes aus. Vereinsvorsitzender Christian Wagner, Nettetals Bürgermeister, würdigte Welz’ langjährige Verdienste. In die Jahre seiner Geschäftsführertätigkeit fielen so wichtige Entscheidungen wie der Bau von zwei Katzenhäusern, der Ausbau der Hundezwinger, die Erweiterung der Außenanlagen einschließlich einer kompletten Erneuerung der Zaunanlage und die Rundumbepflanzung als Sicht- und Lärmschutz um das Tierheim. Das gesamte Gelände wurde an eine Biogasanlage des Nachbarbauern angeschlossen. In den vergangenen Jahren waren auch größere Erbschaften für das Tierheim zu managen, was ebenfalls erheblichen Einsatz erforderte.

Friedhelm Welz bleibt dem Verein als Stellvertreter des Geschäftsführers und Kassierers erhalten. Er lobte die Zusammenarbeit mit dem engagierten Team rund um Tierheimleiter Ralf Erdmann. Mit den Städten und Gemeinden habe es stets eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben. jk