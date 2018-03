Die Süchtelnerin prallte mit ihrem Auto gegen einen Lkw des THW.

Kreis Viersen. Eine Verfolgungsjagd bis in die Niederlande, mehrere Unfälle mit Schwerverletzten, eine Einbrechersuche per Hubschrauber – die Einsatzkräfte hatten in den zurückliegenden Tagen viel zu tun im Kreis Viersen.

In der Nacht zu gestern fahndete die Polizei mithilfe von Polizeihubschrauber und Diensthund nach zwei Einbrechern in Viersen. Ein 38-jähriger Mann aus Dülken wurde festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger entkam. Kurz nach 4 Uhr hatte ein Nachbar verdächtige Geräusche aus einem leerstehenden Antiquitätengeschäft am Gereonsplatz bemerkt. Die Polizei umstellte zunächst das Gebäude und durchsuchte es anschließend mithilfe eines Diensthundes. Dabei flüchteten die beiden Tatverdächtigen.

Viele weitere Unfälle und Einbrüche am Freitag und Donnerstag

Nur 20 Minuten zuvor hatte die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher über die A 52 bis in die Niederlande verfolgt. Dort stellten niederländische Beamte das Trio. Die drei Männer waren in der Nacht zu gestern nach einem Einbruch in einen Einkaufsmarkt am Bruchweg in Dülken mit einem Transporter davongerast und über die Autobahn in Richtung Grenze geflüchtet. Sie sollen auf dem Gelände des Supermarktes Getränkekisten gestohlen haben.

Bereits am Gründonnerstag wurde eine 63-jährige Süchtelnerin bei einem Auffahrunfall in Süchteln schwer verletzt. Drei weitere Unfallbeteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Hochstraße auf ein Auto aufgefahren, das am Fahrbahnrand gestoppt hatte, um eine Kolonne aus entgegenkommenden Fahrzeugen des Technischen Hilfswerks (THW) durchzulassen. Die Süchtelnerin hatte das laut Polizei übersehen. Durch die Kollision geriet ihr Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem der THW-Lkw, die zu einer Übung unterwegs waren, zusammen. Das Auto der Süchtelnerin und der Laster waren nicht mehr fahrbereit. Leicht verletzt wurden eine 54-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann aus Grefrath, die in dem Pkw saßen, auf den die Süchtelnerin aufgefahren war, sowie ein 24-jähriger Grefrather im Lkw.

Schwer verletzt wurde ebenfalls am Donnerstag gegen 17.15 Uhr eine 26-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Straelener Weg in Dülken. Laut Polizei nahm ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Grefrath der Radfahrerin die Vorfahrt. Sie kam zu Fall und verletzte sich bei dem Sturz schwer.

Am Nachmittag gegen 15 Uhr hatte eine 76-jährige Autofahrerin beim Abbiegen in die Poststraße in Kaldenkirchen einen Kleinbus übersehen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte ihr Mitsubishi zurück auf den Parkplatz eines Großmarkts und beschädigte dort zwei Fahrzeuge. Sowohl der Busfahrer, ein 34-jähriger Niederländer, als auch die 76-Jährige wurden bei dem Aufprall verletzt.

Schwer verletzt wurde am Donnerstag gegen 7.50 Uhr eine 62-jährige Fußgängerin aus Viersen. Eine 53-jährige Autofahrerin hatte sie laut Polizei beim Abbiegen von der Remigiusstraße in die Petersstraße übersehen. Die 62-jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.