Erstes Projekt zur „Gesunden Betriebsnachbarschaft“ gestartet.

Viersen. Vier verschiedene Firmen und ein Ziel, das da lautet: Die Gesundheit der Mitarbeiter fördern. Für dieses Ziel haben sich das Sanitätshaus Lettermann, Elektronik Mostron, Mevissen-Holz und die Hueck Rheinische, die sich mit der Fertigung von Pressblechen und Dekoren beschäftigt, zusammengeschlossen. Sie sind Teilnehmer am Projekt „Gesunde Betriebsnachbarschaft“, das vom Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) angeboten wird. Bei der BGF handelt es sich um eine Tochter der Krankenkasse AOK. „Wir als Institut haben die ,Gesunde Betriebsnachbarschaft’ auf den Weg gebracht und es als Forschungsprojekt für das Bundesarbeitsministerium an vier Standorten in den Jahren 2016/17 getestet“, so Gregor Mertens, der stellvertretende Institutsleiter.

Das Angebot wurde von den Mitarbeitern rege genutzt

Bei dem Projekt geht es darum, dass sich Unternehmen vernetzen und gemeinsam die Mitarbeitergesundheit fördern. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen sollen so Synergieeffekte nutzen können. Im Rheinland sind es inzwischen sechs regionale Betriebsnachbarschaften, die von der BGF betreut werden. Nun ist Viersen dazugekommen, wobei es sich um die erste Betriebsnachbarschaft im Kreis Viersen handelt. Los ging es in der Firma Mostron mit einem Markt der Möglichkeiten. An neun Stationen rund um die Gesundheit erhielten die Mitarbeiter der vier Unternehmen, die alle im Gewerbegebiet an der Helmholtzstraße liegen, einen ersten gesundheitlichen Einblick.

Neben einem Gesundheits-Check-up konnten unter anderem eine Lungenvolumenmessung, ein Sehtest und ein Ausdauertest am Stepper absolviert werden. Die Ernährungspyramide war ebenso Thema wie der gesunde Rücken. Dazu gab es einen Fußdruck-Scan, der Aufschluss über mögliche Fußprobleme gab. „Ein sehr informatives Angebot, von dem einiges problemlos im Alltag umgesetzt werden kann“, lobte Alexandra Boetzkes, Mitarbeiterin von Mostron. Allen Mitarbeitern der vier Unternehmen war es freigestellt, den Markt der Möglichkeiten während der regulären Arbeitszeit zu besuchen. Das Angebot wurde rege genutzt. „Wir haben bereits in Eigenregie gesundheitliche Maßnahmen durchgeführt. Das Angebot der BGF passt hervorragend, um die Gesundheit weiter nach vorne zu bringen“, sagte Sascha Camps, leitender Angestellter von Mostron. Im Zusammenschluss habe man ganz andere Möglichkeiten. Man könne größere Maßnahmen umsetzen und die Kosten dafür seien anders verteilt, schloss sich Tamara Gross von Lettermann an. „Die Krankenstände nehmen zu. Mit einer guten Gesundheitsvorsorge hoffen wir, dies reduzieren zu können“, sagte Herbert Mevissen. Auch René Blume, kaufmännischer Leiter von Hueck Rheinische, setzt auf das neue gemeinsame Angebot: „Gesundheitsmanagement ist wichtig“, betonte er.