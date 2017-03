Festival zieht mehr als 600 Gäste an

Sieben Lokale beteiligten sich am Samstag an der zwölften Auflage des „Kneipenfestivals“ in Kaldenkirchen. Besucher und Organisatoren waren mit der Veranstaltung zufrieden.

Kaldenkirchen. Ruhige, etwas jazzige Klänge vom Duo „Basso van Stiphout“, dazu ein Glas Wein: So sah das Kaldenkirchener Kneipenfestival am Samstag im Weinhandel Küveler an der Wallstraße aus. „Das hier ist für mich und meine Frau eine richtig schöne Samstagabendveranstaltung“, sagte Michael Kämmerling: „Wir sind beide richtig große Jazzfans und lieben vor allen Dingen die ruhigeren Klänge. Bei einem guten Glas Wein entspannen wir uns hier ganz großartig.“ Und die Ehefrau ergänzte mit einem Lächeln: „Vor 15 Jahren haben wir uns bei einer Jazzveranstaltung kennengelernt. Für uns ist der Abend wie eine Reise in die Vergangenheit.“

„Unser Kneipenfestival haben weit mehr als 600 Leute besucht. Das sind ungefähr doppelt so viele wie im vergangenen Jahr.“

André Dückers, Mitveranstalter

Zum zwölften Mal hatten Kaldenkirchener Gastwirte das „Nachtschwärmer Kneipenfestival“ geplant. Unterstützt wurden sie dabei von örtlichen Geschäftsleuten als Sponsoren, die auf einen positiven Effekt für den gesamten Standort Kaldenkirchen setzen. Das Prinzip an diesem Abend: Von 20.30 Uhr bis weit nach Mitternacht konnten die Gäste in sieben unterschiedlichen Lokalen feiern, tanzen oder einfach nur zuhören und die Stimmung genießen. Dabei mussten sie einmal Eintritt bezahlen und erhielten dann ein Bändchen, das ihnen auch an den weiteren Spielstätten Einlass gewährte.

„Unser Kneipenfestival haben weit mehr als 600 Leute besucht. Das sind ungefähr doppelt so viele wie im vergangenen Jahr“, sagte Mitveranstalter André Dückers zufrieden und ergänzte: „Das ist für uns ein wahnsinnig großer Erfolg.“

Denn die Veranstalter setzten durchaus auf Risiko: „Durch die acht Bands mussten wir auch ein höheres Budget aufbringen“, erklärte Dückers. Das sei vorab natürlich alles ein wenig gewagt gewesen, aber: „Es hat sich ausgezahlt.“ Ein wichtiger Faktor dabei sei auch das gute Wetter gewesen. Die Gäste des Kneipenfestivals kamen dabei nicht nur aus Kaldenkirchen, sondern auch aus der Umgebung.

Einige Musikliebhaber reisten sogar aus Mönchengladbach an

Dass sich das Festival in den vergangenen Jahren einen guten Namen gemacht hat, erzählte die musikbegeisterte Saskia Weyers aus Mönchengladbach. „Wir lieben diese Art von Musik, die im Kama’s Island und in den anderen Kneipen gespielt wird. Deswegen freuen wir uns auch jedes Jahr aufs Neue auf die Veranstaltung“, sagte sie. Die etwas längere Anfahrt aus Mönchengladbach störe sie dabei überhaupt nicht.

Die ersten Töne des Kneipenfestivals kamen von der Band „Kleinstadtrokker“ in der Kneipe „Kama’s Island“ an der Gartenstraße. Bereits kurz nach Beginn war das Lokal voller als zu jedem anderen Zeitpunkt im Jahr. „An Karneval, da ist hier auch schon mal ziemlich viel los. Aber heute sind noch viel mehr Leute da“, erzählte ein Gast. Vielleicht ist das der Heimvorteil der Band: Denn die lässt es sich auch nach bundesweiten Auftritten nicht nehmen, wieder einmal in der Heimat zu spielen. In der mit Naturbast geschmückten Kneipe feierten die Gäste zu Schlager- und Partyhits wie „Skandal im Sperrbezirk“ oder „Die Partypiraten“.

Rund 600 gut gelaunte Gäste, die teilweise von Kneipe zu Kneipe zogen, und dazu keinerlei Störungen – bei dieser positiven Bilanz überrascht es nicht, dass André Dückers und seine Kollegen schon für die Zukunft planen – für das 13. Kaldenkirchener Kneipenfestival. Und vielleicht kann das einen weiteren Besucherrekord aufstellen.