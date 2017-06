Das Landgericht Mönchengladbach verurteilte den Viersener wegen Totschlags. Sein Anwalt kündigte Revision an. Auch die Mutter des Fünfjährigen erhielt eine Haftstrafe.

Viersen. Als würde er sich gelangweilt einen Film anschauen, verfolgte Martin S. die Urteilsverkündung. Beinahe regungslos saß der 27-Jährige gestern im dunkelblauen Kapuzenpullover auf der Anklagebank und sah starr Richter Lothar Beckers an, während der ihn zu lebenslanger Haft verurteilte. Frühestens nach 15 Jahren kann Martin S. auf Bewährung hoffen, sofern das Urteil Bestand hat. Sein Anwalt kündigte bereits Revision an.

„Wir müssen das jetzt erst mal sacken lassen.“

Felix Menke, Anwalt von Lucas Mutter, zur Frage, ob er es in Betracht ziehe, Revision einzulegen

Martin S. habe im Oktober 2016 den fünf Jahre alten Luca in dessen Kinderzimmer getötet – „daran haben wir keinen Zweifel“, sagte Beckers. Indizien und die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung der Leiche waren für die siebte große Strafkammer am Landgericht Mönchengladbach ausschlaggebend. Der Junge hatte Blut eingeatmet und schwere innere Verletzungen. Doch daran sei der Fünfjährige nicht gestorben. „Luca ist ganz am Ende erwürgt worden“ , sagte der Richter.

„Was in der Nacht passiert ist, haben wir nicht vollständig ermitteln können“, räumte Beckers ein. Sicher aber sei: Martin S. und dessen damalige Lebensgefährtin Amanda Z., Lucas Mutter, seien zur Tatzeit die einzigen handlungsfähigen Personen in der Wohnung in Dülken gewesen. „Mit direktem Vorsatz“ sei Luca getötet worden, „dafür hatte Frau Z. nach unserer Überzeugung kein Motiv – aber Herr S. hatte ein Motiv“. Das könne sadistische Lust gewesen sein, wie es der sachverständige Gutachter am fünften Prozesstag ausgeführt hatte. Auch Wut darüber, dass Luca seinen Stiefvater in der Kita und bei Ärzten beschuldigt hatte, ihn geschlagen zu haben, hält die Kammer für einen möglichen Beweggrund. Oder Eifersucht, denn: „Luca war das Bindeglied zwischen Frau Z. und dem Kindsvater“, begründete Beckers.

In schweren Fällen ist auch bei Totschlag lebenslange Haft möglich

Martin S. habe Luca „grausam misshandelt“, sagte der Richter, das komme einem Mord gleich. Weil aber nicht festzustellen sei, ob der Täter bereits von Beginn an die Absicht hatte, ihn zu töten, sei kein Mordmerkmal erfüllt. Deswegen wurde der Viersener wegen Totschlags verurteilt – und nicht, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wegen grausamen Mordes. In besonders schweren Fällen sei dennoch eine lebenslange Strafe für dieses Vergehen anwendbar, erläuterte der Richter. „Davon haben wir Gebrauch gemacht.“