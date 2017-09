Der 54-Jährige belästigte Mädchen in Viersen und Nettetal.

Kreis Viersen. Zweimal hat sich ein 54-jähriger Mann aus Dülken vor Mädchen in schamverletztender Weise gezeigt – da eine Wiederholungsgefahr besteht, befindet er sich jetzt in Untersuchungshaft. „Der Mann ist einschlägig bekannt, auch wenn keine aktuellen Verurteilungen gegen ihn vorliegen“, erklärt Antje Heymanns, Sprecherin der Kreispolizeibehörde.

Der erste Tatort war am 29. Juni Viersen: An der Bachstraße hatte sich der Mann einem Mädchen mit entblößtem Geschlechtsteil gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Elfjährige, die mit dem Rad zur Schule fuhr, fuhr sofort nach Hause und informierte ihre Eltern. Diese erstatteten Anzeigen, die Polizei ermittelte. Am 11. Juli dann der zweite Fall in Nettetal-Breyell: Ebenfalls am frühen Morgen wurde ein Mädchen beim Spaziergang mit seinem Hund Opfer des Exhibitionisten. Der Mann war dem Kind in einem dunklen Kleinwagen gefolgt, hatte es angesprochen und sein Geschlecht entblößt. Die Schülerin lief nach Hause, informierte ihre Mutter.

Zunächst blieb eine Fahndung der Polizei erfolglos. Doch die Mädchen hatten den Täter derart genau beschrieben, dass die Beamten den 54-Jährigen schließlich als Tatverdächtigen ermitteln konnte. Laut Antje Heymanns sei es in solchen Fällen wichtig, dass die Polizei sofort informiert werde und Aussagen aufnehmen kann. Oft seien die Täter immer wieder aktiv. busch-