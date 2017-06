13 Lesungen gehören zum Programm. Karten gibt es erst nach den Sommerferien.

Nettetal. Hartnäckig fragte der Anrufer mehrmals nach. Und Ulrich Schmitter, der Leiter der Stadtbücherei, versicherte ihm: „Karten für die Literaturtage gibt es wirklich erst nach den Sommerferien.“ Obwohl das Programm noch nicht veröffentlicht sei, gebe es immer mehr Anfragen für Eintrittskarten zu der Veranstaltungsreihe im Oktober, so Schmitter.

13 Lesungen, teils als Musikshow, sind geplant. „Die Veranstaltungsorte sind über das Stadtgebiet verteilt. Neben der Stadtbücherei und der Werner-Jaeger-Halle gehören etwa der Kinderbauernhof Steffens, das Atelier van Eyck und das Infozentrum der Biologischen Station dazu“, sagt Schmitter. Gerade kleinere Räume seien beliebt, „weil man so nah dran ist an den Autoren“.

Und einige dieser Autoren kann Schmitter bereits nennen. Der Kabarettist und Literat Frank Goosen sei dabei. Auch Markus Orths mit seiner außergewöhnlichen Biografie über Max Ernst. Tierisch kurios werde es bei der Lesung von Lydia Möcklinghoff mit ihrem Ameisenbären-Buch „Die Supernasen“ und bei Eva Menasse mit „Tiere für Fortgeschrittene“. Zudem präsentiert Stephan Orth „Couchsurfing in Russland“ und Matthias Politycki „Schrecklich schön“.

Zum Auftakt präsentiert Robert Nippoldt eine Revue

Das detaillierte Programm werde in den nächsten Tagen gedruckt. „Es wird dann in den Sommerferien an die Mitglieder des Vereins Nettetaler Literaturtage, die ein Vorkaufsrecht haben, verschickt“, sagt Schmitter. Nach den Sommerferien werde es allgemein veröffentlicht.

Der Verein mit rund 250 Mitgliedern wurde 1995 gegründet. Er veranstaltet die zwölfte Auflage der Literaturtage. Die Bibliothekare und Buchhändler kümmern sich um die Organisation.

Sorgen, dass nach dem Vorkaufsrecht der Vereinsmitglieder nicht genug Karten in den freien Verkauf kämen, seien laut Schmitter unbegründet. Dies gelte gerade für Veranstaltungen in der großen Werner-Jaeger-Halle. Dort beginnen die Literaturtage am Sonntag, 8. Oktober, 19 Uhr. Robert Nippoldt und das Trio Größenwahn präsentieren die Revue „Ein rätselhafter Schimmer“ mit Zeichnungen und Schlagern über das Berlin der 1920er-Jahre. Auch dafür aber gilt: Karten gibt es erst nach den Sommerferien.

nettetalerliteraturtage.de