Programm für Kultur-Radtour „Luft & Pumpe“ am 2. Juni steht fest.

Süchteln/Lobberich. Fahrradfahrer und Kleinkunst-Freunde können sich schon einmal warm strampeln. Am Samstag, 2. Juni, gibt es die achte Auflage der Kultur-Radtour „Luft & Pumpe“. An ungewöhnlichen Veranstaltungsorten, die entlang einer malerischen Radstrecke zwischen Süchteln und Nettetal liegen, unterhalten in diesem Jahr Kabarettist Nils Heinrich, das Improvisationstheater Frizzles, Magic Udo und Bademeister Schaluppke die Besucher. Nach jedem Auftritt steigt das Publikum dann aufs Rad und strampelt zur nächsten Spielstätte.

Die Radstrecke führt über den Niederrhein. Auch wenn ein kleiner, für die Region untypischer Hügel zu erklimmen ist, stellt die Tour auch für ungeübte Radfahrer keine Probleme dar. Neben dem kulturellen und sportlichen Angebot gibt es wie immer die „Ritzeljagd“ mit witzigen Spielen für Gruppen ab vier Personen. Die Sieger können neben dem Wanderpokal „Die goldene Pumpe“ Sachpreise gewinnen.

Bei der Aftershow-Party spielt die Band „Free Barbie – Kill Ken“

Den Auftakt in der Tischlerei Heines (Oedter Straße 99) um 11.45 Uhr macht der Kabarettist Nils Heinrich. Der Satiriker präsentiert mit „Mach doch’n Foto davon!“ sein freches Programm über die Merkwürdigkeiten des Lebens: von der Amazon-Rezension bis zum verhinderten Revoluzzer.

Weiter geht es mit dem Spontan-Theater Frizzles (13.30 und 17 Uhr, Dahlhof, Zerresweg 52): Comedy, Musik, Schauspiel, Gesang und Bewegungstheater treffen zusammen. Die Frizzles-Mitspieler überraschen sich gern gegenseitig und auch ihr Publikum.

Als nächstes trifft das Radlerfeld auf Magic Udo (15.30 Uhr, Kinder-Ponyhof, Bocholt 26b in Lobberich). Der Entertainer aus Bad Münstereifel gibt sich beseelt von dem Traum, in Las Vegas aufzutreten. In seinem zauberhaft komödiantischen Potpourri dilettantisch ausgeführter Tricksereien aus dem Versandkatalog und erzählten Geschichten eines „Linguasthenikers“ aus der Provinz geschieht oft unerwartet Komisches.

Bei der nächsten Station hält Bademeister Schaluppke die Aufsicht (13.30 und 17 Uhr, Hammans, Rheinstraße 25). Er steht in einem Kombi-Bad am Beckenrand, in einem sozialen Brennpunktviertel Kölns. Dort ist er Innen- und Außenbeckenminister und betreut ein buntes Badeklientel: meckernde Muttis, renitente Rentner und pöbelnde Pubertiere.

Zur Siegerehrung geht es erneut zur Tischlerei Heines. Dort wird mit der Band „Free Barbie – Kill Ken“ das Tour-Ende eingeläutet. Der Eintritt für die Aftershow-Party ist auch für Nichtteilnehmer der Tour kostenlos.

Ein Ticket kostet 20 Euro. Jugendliche unter 18 Jahren zahlen zehn Euro. Einzeltickets für einen Act kosten sechs Euro (nur an der Tageskasse). Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt frei. Karten im Vorverkauf gibt es in den Filialen der Volksbank Viersen.

www.luftundpumpe.de