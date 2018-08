Tolle Kunststücke im musikalischen Duett von Mensch und Tier gab es beim Dog-Dance-Turnier in Viersen zu sehen.

Viersen. Hündin Josie dreht sich, macht Männchen und läuft neben ihrer Besitzerin her. Im Hintergrund spielt der Song „Lemon Tree“. Die Hündin bewegt sich passend zur Musik im Takt. Gabi Schneider-Freund, Vorsitzende des Vereins Freundliche Hunde Viersen, übt schon seit zwei Jahren mit ihrem Vierbeiner Dog-Dance: „Dem Hund und den Menschen macht es Spaß. Das ist das Wichtigste“, sagt sie.

Die Choreographie setzt sich aus mehreren Tricks zusammen

Beim Dog-Dance-Turnier auf dem Gelände der Hundeschule des Vereins tanzen Hund und Mensch zu einer selbst zusammengestellten Choreographie. „Wichtig ist uns, dass die Tricks artgerecht sind und die Hunde nicht überfordert werden“, sagt Veranstalterin Manuela Galka. Entstanden ist der Sport vermutlich in Kanada vor etwa 18 Jahren. Der Ursprung liegt in der Hundesportart Obedience, die vor allem auf viel Fußarbeit der Hunde beruht. Um Abwechslung zu bringen, kam Musik dazu. Inzwischen gibt es auch Europa- und Weltmeisterschaften.

Richtige Standardtänze, wie zum Beispiel einen Tango, üben die Tiere allerdings nicht. Stattdessen geht es um eine Kombination von mehreren Tricks, die schließlich zu einer Choreographie werden. „Das Wichtigste ist die Musikauswahl“, sagt die Veranstalterin. Diese müsse zu Hund und Mensch passen, damit alles glatt funktioniere. Beim Üben solle auch das Locken mit Leckerli vermieden werden, damit nicht der Beutetrieb angeregt werde. Stattdessen nutzen Profis Targets, mit denen der Hund lernt, mit einem Körperteil Gegenstände zu berühren.

Alle Teilnehmer bekommen als Preis eine Schleife und eine Urkunde. Außerdem gibt es einige Sponsoren, die Sachpreise anbieten. Das Turnier ist in mehrere Klassen aufgeteilt. Am ersten Tag können die Hunde-Senioren ihr Können unter Beweis stellen. Es folgen die Anfänger und schließlich die sogenannten Fun-Klassen. Am letzten Tag kommen die Profis auf die Bühne.

Jeder Hund kann beim Dog-Dance mitmachen, vom kleinen Chihuahua bis zum großen Schäferhund. rdo