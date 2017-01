Niederkrüchten. Am Freitag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße In der Stiege in Niederkrüchten ein. Sie gelangten durch Aufhebeln einer Küchenterrassentür ins Innere und durchwühlten alle Räume. Entwendet wurde unter anderem Bargeld und zwei Armbanduhren. Hinweise bitte an die Polizei Viersen unter 02162/377-0.