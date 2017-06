Heiße Mode, kühle Füße, fleißige Handwerker und leckeres Essen „serviert“ heute der Stadtflüsterer aus Willich und Tönisvorst.

Willich/Tönisvorst. Korn, soweit das Auge reicht. In Niederheide stehen die „strohblonden“ Halme zurzeit auf einem Feld dicht an dicht. Und mittendrin – sogar farblich abgestimmt – ein gelbes Schild. Einsam und allein. Eines, an dem man die Entfernung von unterirdischen Leitungen ablesen kann – oder so ähnlich. Jedenfalls war unser Fotografenkollege Kurt Lübke ob es Schildes sehr amüsiert und musste gleich an Jürgen Drews und seinen berühmten Schlager „Ein Schild im Kornfeld“ denken – oder wie hieß der noch gleich?

Neues Modegeschäft direkt am Kreisverkehr

„No Limits Fashion“ heißt das neue Modegeschäft, das Ende der Woche gleich neben dem „Subway“ am Kreisverkehr in Alt-Willich eröffnet hat. Vanessa Vollmer und ihr Team haben mehrere Monate am Einrichtungskonzept gearbeitet. Das Thema lautet „Fabrik“, wie an roten Klinkerwänden, dem Uralt-Drehtelefon an der Wand und dem Lastenkran an der Decke zu erkennen ist. Doch auch ein durchgeschnittener Dodge-Straßenkreuzer vor der Kasse ist ein Hingucker. Mode für junge Leute und für jung Geliebene bietet Vanessa Vollmer in diesem Ambiente an. „Urban Classics“ wie Jeans, Shirts, Shorts und Leggings sind vor allem darunter. „Wichtig ist: Wir haben keine Lagervorrat, sondern verkaufen ab und dann bestellen wir wieder neu“, berichtet die Firmeninhaberin. Die Kunden könnten dabei auch Wünsche äußern, die man zu erfüllen versuche. Das Angebot wird abgerundet durch Assessoires wie Schmuck, Gürtel und Kappen.

Feuerwehr bei der action medeor

Alle vierzehn Tage rückt die Freiwillige Feuerwehr in Tönisvorst zu einer Übung aus. Jetzt waren fünf Feuerwehrautos mit 17 Feuerwehrkräften bei action medeor. „Der Einsatz bei action medeor hat gleichzeitig den Nebeneffekt, dass bei den hohen Temperaturen das Medikamentenlager von action medeor zusätzlich gekühlt wird“, sagt Rolf Peschken, Einsatzleiter bei der Feuerwehr in Tönisvorst. Über diesen ehrenamtlichen Einsatz freut sich action medeor sehr.

Radwandertag: Musiker werden dringend gesucht

Apropos medeor: Der Countdown für den 26. Niederrheinischen Radwandertag läuft. Am Sonntag, 2. Juli, starten rund 30 000 Radler in der Region. Es beteiligen sich 63 Kommunen mit insgesamt 72 Streckenvorschlägen. Action medeor in Vorst ist eine der Stationen auf den Routen 22, 23, 82 und 83. Dort kann man bei Kaffee und Kuchen, Herzhaftem und kalten Getränken Rast machen. Außerdem kann das Medikamentenlager und eine Fotoausstellung besichtigt werden. „Alles ist organisiert, doch leider musste eine ehemalige Schulband absagen – und jetzt bin ich auf der Suche nach Ersatz für die Zeit 15 bis 17 Uhr“, sagt Norbert Vloet von action medeor. „Wer Spaß hat, unter freiem Himmel zu musizieren oder zu singen, ist herzlich willkommen. Es gibt eine Bühne und professionelle Beschallungstechnik. Wer Interesse hat, kann mich direkt anrufen.“ Seine Rufnummer lautet 02156/978 8176.