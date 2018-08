Die „Viersener Filmtage“ im September locken an fünf Vorführorte.

Viersen. Die Stadt Viersen eine kinofreie Zone? Das stimmt schon. Aber filmfrei? Mitnichten – vor allem nicht zwischen Sonntag, 23. September, und Sonntag, 30. September. Da kann der Filmverrückte sich bei den „Viersener Filmtage“ gleich elf Filme in einer Woche anschauen.

Vor gut 20 Jahren schloss das letzte Kino in Viersen. Da gab es bereits Heidi Busch und das Filmforum, in dem alle drei Wochen ein Film gezeigt wird. Im Hubert Vootz Haus können Kinder und Jugendliche Filme schauen. 2013 entstand die Idee zum Club Cinema in der Villa Marx, zwei Jahre später die Filmvorführungen in der Königsburg in Süchteln. An allen Orten werden ausgewählte Kostbarkeiten präsentiert. Gerda-Marie Voß von der Villa V zeigt regelmäßig Kunstvideos. Die einzelnen Filme werden jeweils von etwa 40 Personen besucht.

Den Auftakt am Sonntag, 23. September, um 11.30 Uhr machen der Kurzfilm „Die Entscheidung“ von Hatice Cevik (2015) und „Zero“ von Johannes Tschepe, Dan Matweta und Lucas Coersten. Die drei Studenten der Hochschule Niederrhein, Fachbereich Design, Schwerpunkt Bewegte Bilder und Fotografie, sind noch dabei, den Film zu drehen. Es wird ein Liebesdrama der Zukunft sein.

Die Filme widmen sich Themen wie Integration und fremde Kulturen

Die Flüchtlingsgeschichte „Nur wir drei gemeinsam“ zeigt das Clubkino in der Villa Marx am Montag, 24., und Mittwoch, 26. September. Für die Jugendlichen gibt es „The Contest“; ein Film über Integration zeigt das Hubert-Vootz-Haus in dem Spielort Heimerpark-Treff an der Neuwerkerstraße am Dienstag, 25. September, 16 Uhr.

Das Filmforum präsentiert am Dienstag, 25. September, 20 Uhr, den japanischen Film „Unsere kleine Schwester“ (2015) über innerfamiliäre Entfremdung und Annäherung. In der Königsburg gibt es Donnerstag, Freitag, Sonntag je einen Film, Samstag sogar zwei: „The Big Stick“ über die Liebe zwischen den Kulturen, „Raving Iran“ über die verbotene Techno-Musik im Iran. „Weil ich schöner bin“ ist die Geschichte einer Schülerin in Berlin, der die Abschiebung nach Kolumbien droht, und „The Nile Hilton Affäre“ ist in den Arabischen Frühling eingebettet. All diesen Film geht der Vorfilm „Die Herberge“ voraus.

Am Samstagabend gibt es auch im Rahmen der Muziek Biennale den Stummfilm „Tabu“ (1931) zu sehen. Begleitet wird er live von Ottmar Nagel, Herbert Haehnel, Thilo Masbaum und Friedrich Stahl.

Der Eintritt kostet maximal fünf Euro. Der Vorverkauf findet in den jeweiligen Aufführungsstätten statt.