Dülkens Graue-Tonne-Problem gehört der Vergangenheit an

Ab 2017 wird der Restmüll donnerstags abgeholt. Das sorgt für weniger Hochzeitsfotos mit Brautpaaren zwischen unschönen Tonnen und verbessert das Stadtbild vor allem in der Innenstadt.

Dülken. In der Dülkener Innenstadt gelten ab Januar 2017 neue Abholtermine für die graue Tonne. Damit wird ein Ärgernis für viele Anwohner beseitigt. „Für die Innenstadt ist diese Veränderung von großer Bedeutung“, sagt Andreas Goßen von Dülken Büro. Möglich wurde dies durch Wilhelm Hauser vom Dülkener Verkehrs- und Verschönerungsverein, dem DülkenBüro, dem Entsorger Remondis und der Stadt Viersen.

Bisher wurde die Restmülltonne (grauer Behälter) immer an Montagen abgeholt, musste also vorher auf die Straße. „In unserer Pfarrkirche finden regelmäßig Trauungen und Taufen am Wochenende statt. Unsere Gästestanden dabei bei Fotoaufnahmen im Außenbereich zwischen den Mülltonnen“, schildert Jan Nienkerke, Pfarrer von der katholischen Kirche St. Cornelius in Dülken, seine Erfahrungen. „Das war immer unschön.“

Auch andere Gewerbetreibende, deren Geschäfte, Praxen oder Büros am Wochenende nicht besetzen sind, durften bisher nicht vergesslich sein. Sie mussten ihre Mülltonnen bereits freitags oder spätestens samstags an den Straßenrand stellen. Für die Besucher der Innenstadt war das ein trister, hässlicher Anblick: An den Wochenenden säumten die grauen Tonnen die Straßenränder oder standen vor Gebäuden. „Wir haben samstags und sonntags regelmäßig Tagesgäste beobachtet, die Fotos von den Sehenswürdigkeiten machen. Auch für diese Menschen wird sich die Innenstadt künftig besser präsentieren“,meint Nienkerke.

Roberto Debill vom Entsorger Romndis sagt: „Es war eine logistische Herausforderung, aber durch Verschiebungen haben wir es nun geschafft, dass alle Zentren im Viersener Stadtgebiet von diesem Problem befreit sind.“

Künftig wird die graue Tonne immer an Donnerstagen statt an Montagen abgeholt. Die neue Regelung gilt für folgende Straßen: Alter Markt, Blauensteinstraße, Börsenstraße, Cap Horn, Domhof , Eligiusplatz, Hühnermarkt, Lange Straße (1 bis 117 und 2 bis 118) sowie Moselstraße.

Sehr zufrieden ist auch Wilhelm Hauser vom Verkehrs- und Verschönerungsverein, der sich für die Änderung eingesetzt hat. „Die Gewerbetreibenden haben nun die Möglichkeit die Tonnen unmittelbar vor der Abholung heraus zu stellen.“ Damit könne auch das Image Dülkens verbessert werden. busch-