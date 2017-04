„Dringender Handlungsbedarf“

Zu: Rathausneubau Nettetal

Nachdem die Verwaltung der Stadt Nettetal vor einigen Wochen den Umbau der Werner-Jäger-Halle mit etwa sieben Millionen Euro Umbaukosten in Angriff genommen hat, steht jetzt der Neubau des Rathauses zur Debatte. Hier werden auch wieder Millionen von Euros verplant. Da fragt der mündige Bürger sich: Wie kann eine Stadt, die so viele Schulden hat, das alles bewältigen? Der Bürgermeister wird als „Schuldenmacher“ in die Geschichte Nettetals eingehen.

Leider wird für die heranwachsende Generation an allen Ecken gespart. Das fängt an mit fehlenden Kindergartenplätzen, zudem sollen Kinderspielplätze in großem Umfang zurückgebaut werden. Es gibt zu wenig Schulplatzangebote, darum werden Schüler abgewiesen. Lernschwimmbecken wurden nicht ordnungsgemäß gewartet und werden geschlossen. Kaldenkirchen als einziges Lernschwimmbecken reicht nicht aus für alle Schüler Nettetals. Das Einzige, was für unsere Jugendlichen gemacht wird, sind Schulden, die von ihnen später gezahlt werden müssen.

Statt Kulturtempel und Regierungsgebäude zu planen, sollte die Stadt sich lieber um wichtigere Dinge kümmern: unter anderem auch um Flüchtlingsunterkünfte. Es ist ein Skandal, das Bedenken und Sorgen der Bürger ignoriert werden. Bevor die Flüchtlinge eingezogen sind, wurde der Bürgermeister von ortskundigen Mitbürgern auf Altlasten aufmerksam gemacht, jedoch erfolgte keine Reaktion. Jetzt, da sogar die Flüchtlinge sich über Fäkalgeruch auf ihrem Grundstück beschwert haben, hätte die Stadt unverzüglich handeln müssen. Was ist bisher geschehen? Nichts.

Aus meiner Sicht ist hier ein dringenderer Handlungsbedarf als die Planung der Werner-Jäger-Halle.

In jedem Stadtteil macht der Bürgermeister seine Netterunde. In der können Mitbürger die Probleme ihrers Stadtteils vortragen. Nur was ändert es? Jeder Nettetaler sollte sich einmal überlegen, ob so ein Bürgermeister für unsere Stadt noch tragbar ist.

Franz-Heinrich Harmes, Nettetal