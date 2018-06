Das Baumaterial soll später in einen Stoffkreislauf zurückkehren.

Viersen. Nachdem die Nettetaler ihr Rathaus nach dem Prinzip „Cradle to cradle“ baulich erweitern wollen, setzt der Kreis Viersen noch eins drauf: Auch das Straßenverkehrsamt und ein Ersatzbau für die Overberg-Förderschule sollen mit Blick auf die spätere Wiederverwertbarkeit der Baustoffe errichtet werden. Erste Überlegungen wurden im Organisations- und Personalausschuss des Kreistages vorgestellt.

„Nachhaltigkeit reicht nicht mehr, es muss schon noch etwas mehr sein“, so Bruno Wesch. Der Abteilungsleiter Gebäudemanagement der Kreisverwaltung erklärte, die die Initiative „Ressourcenschonende Bauwirtschaft in Berlin“ interessiere sich für diese Projekte. Sie unterstütze sie, um zu zeigen, dass man „ressourcenschonende Gebäude planen und bauen“ könne. Dabei werden alle Baumaterialien so erfasst, dass es später leicht ist, sie in einen Stoffkreislauf zurückzuführen.

Die Infrastruktur der Gebäude soll sich gegenseitig unterstützen

Damit die drei Bauwerke südlich der Viersener Straße zwischen Bodelschwinghstraße und Ransberg funktional errichtet werden könnten, sollte nach Weschs Vorstellungen der Bau des Kreisarchivs nach Osten an die Einmündung Ransberg rücken. Der Ersatzbau für die Förderschule „Overbergschule“ sollte nahe der Bodelschwinghstraße entstehen, da er dort auch Anschluss an die anderen Schulgebäude findet. In die Mitte käme das Straßenverkehrsamt mit der Zulassungsstelle. Für Parkplätze sei gesorgt.

Vorteile der Bauwerke lägen auch in der gemeinsamen Energiegewinnung, Regenwassereinspeisung und IT-Infrastruktur sowie einem Grünkonzept. So könne man höhere Restwerte, geringere Betriebskosten, eine bessere Gesundheit und Motivation der Nutzer und Mitarbeiter erreichen.

Die Sorge des CDU-Abgeordneten Günter Werner, die „Verschiebung“ des Archivbaues könne zu einer Zeitverzögerung und damit zum Wegfall von Fördergeldern führen, teilte die Verwaltung nicht. Denn mit der Stadt Viersen sei man über die Grundstückskäufe einig: „Wir erwerben den ganzen Streifen.“