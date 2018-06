Heute beginnt der „Schaufenster-Kunstbummel“. Bis zum 29. Juni sind die Exponate in leerstehenden Ladenlokalen zu sehen.

Dülken. Die Idee zu der Aktion hat das Viersener City-Management geliefert: Susanne Laurenz fragte Kunsthistorikerin Sigrid Blomen-Radermacher, ob sie nicht etwas gegen die Leerstände in Dülkens Innenstadt tun könne. Und sie kann: Sie kennt über die Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer „Gedok A46“ Kunstschaffende, die bereit sind, ihre meist außergewöhnlichen Werke in den Schaufenstern leerstehender Geschäfte auszustellen. Vom heutigen Donnerstag, 14. Juni, bis Freitag, 29. Juni, präsentieren die Künstler nun an der Langen Straße 17 und 41 sowie an der Blauensteinstraße 12 ihre Werke.

Über einen QR-Code erhalten Interessierte mehr Informationen

So zeigt Helga Weidenmüller aus Neuss selbst erarbeitete Bücher an der Langen Straße 41. Die Unikate sind eine wahre Fundgrube an Gedanken, Ideen, Material und Macharten. Die Künstlerbücher sind zwischen zwei Buchdeckeln verpackte Sinnlichkeit, wie auch Charles Bukowski – der Dichter und Säufer – verrät.

Den ganzen Tag Kunst gucken: Das regt zum Nachmachen an. So beweist Elisabeth Busch-Holitschke aus Jüchen an der Blauensteinstraße 12, was man mit Stoffen wie Tischtüchern und Wäschestücken machen kann: etwa eine „hängende Tafel“ nähen mit Geschirr, Besteck und Zubehör. Sie hängt sie an der Decke auf, mit den offenen Nähten und den herabhängenden Fäden enthüllt sie ihre Arbeitsgänge.

Die dritte Künstlerin im Bunde ist Jutta Rohwerder aus Düsseldorf. Sie arbeitet vor allem mit Blei und zeigt an der Langen Straße 17 Leibchen, Corsagen und kleidungsähnliche Objekte. Dazu stellt sie einen großen Spiegel aus Weißblech auf, in dem sich aus Papier geschnittene Spitzen spiegeln. Die Leibchen stehen auf Sockeln. Dadurch befinden sie sich auf Augenhöhe mit den von der Straße durchs Schaufenster blickenden Passanten.

Sigrid Blomen-Radermacher dankt besonders den Vermietern der leeren Ladenlokale und lädt bis zum 29. Juni zum „Schaufenster-Kunstbummel“ durch Dülken ein. An den drei beteiligten Geschäften hängt jeweils ein QR-Code, der auf die Internetseite der entsprechenden Künstlerin führt. Dazu gibt es kleine Blätter mit Informationen über die Künstlerinnen zum Mitnehmen.

Auf der Langen Straße findet heute eine weitere Aktion statt

Am heutigen Donnerstag, 18.30 Uhr, veranstaltet das ebenfalls involvierte Dülken-Büro einen „Get together“-Treff. Dafür haben rund 20 Bürger, Künstler und Profifotografen 250 Fotos von ihren Lieblingsorten in Dülken abgegeben. Conny Ringendahl und Lukas Kratzer vom Dülken-Büro ziehen unter dem Motto „Mach dich lang“ ein langes Seil die Lange Straße entlang, an dem sie alle Fotos aufhängen, die die Bürger eingesandt haben.