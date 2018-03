Junge Erwachsene bis 26 Jahre sollen für nächtliche Taxifahrten einen Zuschuss aus dem Kreis-Haushalt bekommen.

Kreis Viersen. Sechs Jahre nach dem Kreis Kleve möchte auch der Kreis Viersen ein subventioniertes Taximodell einführen, das junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren sicher nach Hause bringt. Über die Internetseite des Kreises sollen junge Leute mit Wohnsitz im Kreis Viersen einen Rabattgutschein für eine nächtliche Taxifahrt anfordern können, der den Fahrpreis um fünf Euro reduziert. Fahren mehrere junge Leute gemeinsam, addiert sich der Rabatt.

Einstimmig empfahlen jetzt die Politiker in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses, 100 000 Euro für das Projekt in den Haushalt 2018 einzustellen. Endgültig entscheidet der Kreistag. Eine Zustimmung gilt als sicher. Nach der Verabschiedung und der Genehmigung des Haushalts könnte das Wochenend-Taxi-Ticket voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte erstmals genutzt werden.

Fast 100 junge Fahrer verunglückten im Jahr 2017

Die rund 1000 Mitglieder starke Junge Union im Kreis Viersen hatte bereits vor zwei Jahren die Einführung eines solchen Tickets gefordert, dann auch die CDU-Kreistagsfraktion überzeugt. „Der Kreis Viersen erstreckt sich über rund 563 Quadratkilometer, in dem auch junge Erwachsene in vielen ländlichen Gebieten ihr zu Hause haben“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Fischer. „Teils finden sich in diesen Gebieten wenige bis gar keine Ausgehmöglichkeiten wie Bars, Pubs oder Diskotheken für junge Erwachsene, so dass sie gezwungen sind, die größeren Städte und Gemeinden des Kreises am Wochenende aufzusuchen.“ Das Wochenend-Taxi-Ticket solle vor allem eins bieten: einen sicheren Heimweg.

„Eine subventionierte Alternative zur Auto- oder Fahrradfahrt nach einem Abend im Nachtleben würde den jungen Erwachsenen eine Möglichkeit bieten, sich bewusst für eine sichere Fahrt mit dem Taxi zu entscheiden“, ist Fischer überzeugt. „So würde man sogenannten Diskofahrten im alkoholisierten Zustand und meist mit überfüllten Fahrzeugen entgegenwirken.“ 93 Autofahrer zwischen 18 und 24 Jahren verunglückten im vergangenen Jahr im Kreis Viersen, seit vier Jahren gehen die Unfallzahlen junger Fahrer stetig zurück. 36 junge Leute bis 24 Jahre wurden als Mitfahrer in einem Auto im Jahr 2017 Opfer eines Verkehrsunfalls.

Wie lange das Angebot gilt, ist noch unklar

Bereits seit zwölf Jahren bietet die Gemeinde Niederkrüchten jungen Leuten ein verbilligtes Anruf-Disco-Taxi, das auch die Hinfahrten zur Disko subventioniert. Eine Fahrt nach Nettetal kostet vier Euro, eine nach Brüggen 2,50 Euro. Allerdings müssen die Tickets in den Bürgerbüros abgeholt werden, das Taxi fährt nur, wenn mindestens drei Jugendliche mitfahren – und es werden bei der Hinfahrt lediglich vier zentrale Abfahrtsstellen angesteuert. Ob das Wochenend-Taxi-Ticket längerfristig Bestand haben wird, ist ungewiss. Das Ticket belastet den Kreishaushalt ab 2019 voraussichtlich mit rund 200 000 Euro, zudem sieht der neue Nahverkehrsplan mehrere neue Nachtbuslinien vor.