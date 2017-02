Niederkrüchten. Am Sonntag gegen 2.40 Uhr wurde ein Reitstall in Niederkrüchten auf der Erkelenzer Straße von Einbrechern heimgesucht. Die bislang unbekannten Täter hebelten das Fenster zu einer Pferdebox auf und gelangten so in die Stallgasse. Aus einer alarmgesicherten Räumlichkeit entwendeten sie vier Turniersättel.

Nachdem die Sirene der Alarmanlage auslöste, flohen die Einbrecher mit dem Diebesgut durch das Ausgangstor der Stallgasse über die angrenzenden Felder Richtung Erkelenzer Straße. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten.