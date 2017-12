Nach vielen Jahren wechselt das Team für den Aufbau der Krippe in der Kirche St. Helena.

Viersen. „Die Tannenbaumständer verkleiden wir immer mit den Holzstämmen. In einer der Kisten müssten noch weitere Holzscheite sein, die ich auch noch brauche“, sagt Marlies Kottke. Der Satz löst Betriebsamkeit bei Gabriele Poos sowie Margret und Paul Zellkes aus, die bis dahin zugesehen haben, wie Kottke oben auf der großen Krippenlandschaft hockend den ersten Baumständer schnell und geschickt verkleidet hat. Es entsteht der Eindruck, die Tanne wachse aus dem Moosboden heraus. Die drei gehen indes die Kunststoffboxen ab, die vor den Bänken in der Kirche St. Helena stehen. Dort sind Steine der Inhalt, ein Stückchen weiter ist es jede Menge Moos. Eine andere Box enthält Rinde und Wurzeln. Dann aber ist das Gewünschte entdeckt. Poos reicht die einzelnen Stücke an und Kottke zeigt das Verkleiden nochmals, wobei Miriam Di Cesare die einzelnen Schritte per Foto festhält. „Wenn wir das nächstes Jahr alleine machen, müssen wir ja wissen, wie es geht und wie es nachher wirken sollte. Schließlich soll keiner sagen, dass die Krippe völlig anders aussehen würde“, bemerkt Di Cesare.

Für das Ehepaar sowie Di Cesare und Poos steht nämlich ein Neustart an, während für Kottke und ihre Cousine Brigitte Hamacher eine Ära zu Ende geht. Die beiden Frauen waren seit mehr als 20 Jahren federführend für den Feinaufbau der Krippe in der Kirche St. Helena im Einsatz. Doch damit ist mit diesem Weihnachtsfest Schluss. „Meine Cousine schaffte es zeitlich einfach nicht mehr und ich denke, nach so vielen Jahren ist es an der Zeit, dass jemand anders diese Aufgabe übernimmt“, sagt Kottke. Die Gemeinde startete einen Aufruf im Pfarrbrief, auf den sich prompt die beiden Frauen und das Ehepaar meldeten.

Es sind die kleinen Details, die die Krippe in Helenabrunn ausmachen

„Als ich von der Suche gehört habe, war ich sofort dabei. Wenn niemand hilft, dann gibt es vielleicht irgendwann keine Krippe mehr und das kann nicht angehen“, bemerkt Di Cesare. Wenn jemand Hilfe brauche, sei sie dabei, schließt sich Poos an. Genauso dachten auch Margret und Paul Zellkes. Nun haben sich die vier erstmalig zum Feinaufbau der Krippe in der Kirche eingefunden und erfahren von Kottke alles Wissenswerte rund um den Aufbau. Bei ihr sitzt jeder Handgriff.