Zweimal im Jahr dreht sich in der Viersener Fußgängerzone alles um feine Stoffe und Näh-Zubehör – morgen ist es wieder soweit.

Viersen. Stoffe, so weit das Auge reicht. Bunte Muster, edle Tuchvarianten, Gardinen sowie Möbel- und Dekostoffe. Dazu Knöpfe in allen nur vorstellbaren Varianten, vom einfachen runden Modell bis hin zu Tierfiguren, Kilometerweise Borden und jede Menge Zubehör, ob Reißverschluss, Garnrollen oder Schnittmuster – auf dem Stoffmarkt in der Viersener Innenstadt ist all das vertreten.

Zum wiederholten Mal lockt am morgigen Freitag, 20. Oktober, der deutsch-holländische Stoffmarkt in die Fußgängerzone auf der Hauptstraße vom Sparkassenvorplatz bis zum Remigiusplatz. Er läutet mit bunten Textilien wie Deko-Stoffen, Kissenbezügen, Vorhängen, aber auch verschiedenen Kurzwaren, Kleidungsstücken aus erlesenen Materialien wie Merinowolle oder Leder- und Baumwolltaschen, Gürteln und Schnallen den Herbst ein. Ob nun ein herbstlicher Mantel aus robustem Doubleface oder ein elegantes Halstuch aus feinem Chiffon – die Besucher haben die volle Auswahl, eine „riesige Vielfalt“, versprechen die Veranstalter, der Werbering Viersen aktiv und das Citymanagement der Stadt Viersen. Die Organisation übernimmt die Firma Expo Event aus Essen.

Einige Verkäufer reisen mit mehreren Kilometern Stoff aus anderen Bundesländern zum Stoffmarkt in die Viersener Fußgängerzone. Angekündigt sind mehr als 100 Stände. Wer sich ein komplett neues Outfit zulegen will und tatsächlich auch schneidern kann, wird erfahrungsgemäß günstig aus einem wahren Fundus an Materialien schöpfen, sich individuell und entspannt Tipps und Tricks holen und das ein oder andere Schnäppchen jagen können.

Auf dem Markt gibt es eine Nähmaschine zu gewinnen

Auch Beratung zu Nähtechniken oder Nähmaschinen sowie deren Verkauf können die Besucher nutzen – technische Informationen inklusive. Zudem wird es in diesem Jahr wieder einen Stand eines Nähmaschinenherstellers geben, an dem sich Besucher beraten lassen können – und eine Nähmaschine im Wert von 250 Euro gewinnen können. Die Verlosung findet ab 18 Uhr am Stand des Schweizer Herstellers Elna statt.

Im Frühjahr 2012 fand der erste Tuch- und Stoffmarkt in Viersen mit 60 Ständen statt. Selbstgenähtes liegt im Trend. Der Markt wurde sehr gut angenommen, so dass im Jahr darauf eine Fortsetzung folgte, wobei zum Frühjahrsmarkt eine Herbstvariante dazu kam. Die Zahl der Aussteller steigerte sich kontinuierlich. Inzwischen zieht der Markt Tausende Besucher an, auch aus den benachbarten Niederlanden.

Heute sind zwei Märkte pro Jahr ein fester Bestandteil im Viersener Terminkalender. Der genaue Termin für den Frühlingsmarkt steht derzeit noch nicht fest. Er ist für März eingeplant. Geöffnet ist der Markt morgen von 10 bis 18 Uhr.