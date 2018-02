Während die Umsätze in Viersen und Dülken steigen, sinken sie in Süchteln.

Viersen. Während die Einzelhändler in Viersens Innenstadt und in Dülken ihre Umsätze im vergangenen Jahr zum Teil deutlich steigern konnten, bricht in Süchteln der Einzelhandelsumsatz massiv ein. Das geht aus einer Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung hervor, die jetzt vorgestellt wurde.

Bereits im zweiten Jahr in Folge stiegen in Dülken die Umsätze der Einzelhändler stark an. Im vergangenen Jahr betrug der Umsatz 114 Millionen Euro. Zwei Jahre zuvor waren es noch 85 Millionen Euro. Den Löwenanteil am Anstieg dürfte der Edeka-Markt haben, der auch aus der Region Kunden anzieht.

Zugleich meldet das Citymanagement erneut einen Rückgang des Leerstands in Dülken. So sank die Leerstandsquote von 29,6 Prozent im Jahr 2016 auf 25,4 Prozent.

Die Leerstandsquote hat sich in Süchteln mehr als verdoppelt

In der Viersener City stieg in der Nordstadt die Leerstandsquote von 9,0 auf 9,3 Prozent. Allerdings fließen in diese Erhebung auch die Flächen in der Rathausmarkt-Galerie ein, in der in diesem Jahr noch sehr viel passieren wird: Neben Fitness-Studio und einem größeren Lebensmittelmarkt ist noch für die erste Jahreshälfte die Eröffnung einer Filiale der Elektrofachmarktkette Expert geplant. Auch ein chinesisches Restaurant wird eröffnen. Bereinigt um die Rathausmarkt-Galerie liegt die Leerstandsquote in der Nordstadt bei 5,0 Prozent gegenüber 3,7 Prozent in 2016.

Leicht erholt haben sich Mittelstadt (Leerstandsquote 9,5 Prozent) und Südstadt (11,3 Prozent). Der Umsatz der Einzelhändler in Alt-Viersen stieg auf 204 Millionen Euro.

Der Problemfall bleibt Süchteln. Dort ging der Einzelhandelsumsatz massiv zurück. Setzten die Händler im Jahr 2015 noch rund 78 Millionen Euro um, waren es im vergangenen Jahr nur noch 63 Millionen Euro. Das ist ein Rückgang um fast 20 Prozent in nur zwei Jahren. Dramatisch ist auch die Leerstandsquote: Sie stieg in Süchteln im vergangenen Jahr von 10,3 auf 25,4 Prozent.

Um die Situation in Süchteln zu verbessern, will die Wirtschaftsförderung nun ein Flächenmanagement installieren und das Profil für die Innenstadt Süchteln schärfen. Zudem sollten Veränderungen an der städtebaulichen Struktur für einzelne Teilbereiche geprüft werden, beispielsweise für den Parkplatz Tönisvorster Straße.