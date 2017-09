Zu: Lehrschwimmbecken in Breyell

Als Bürger von Nettetal muss man den Eindruck gewinnen, dass Bürgermeister Christian Wagner bewusst das Lehrschwimmbecken in Breyell geschlossen hält, damit sich die Bürger in andere Schwimmbäder Begeben. Haben unsere gewählten Vertreter schon einmal nachgefragt, was die Stadtverwaltung in den letzten Monaten überhaupt im Lehrschwimmbecken repariert und renoviert hat, und welche Kosten dabei entstanden sind? Erst ist das Wasser nicht gut, jetzt ist die Pumpe defekt, immer neue Gründe für ein weiterhin geschlossenes Bad. Was kommt als Nächstes?

Die Mehrheit der Bevölkerung Nettetals möchte das Bad in Breyell erhalten, nur unser Bürgermeister nicht. Er hat andere Pläne. Seine städtischen Mitarbeiter müssen zunächst die millionenschwere Sanierung der Werner-Jaeger-Halle und das neue Rathaus planen.

Für die Sanierung der Werner-Jaeger-Halle gibt es Subventionen des Bundes aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Warum gab es keine Anfrage für Gelder aus diesem Fördertopf für die Erhaltung des Lehrschwimmbeckens Breyell, Herr Wagner? Das wäre meines Erachtens nach zwingend im Interesse der Nettetaler Jugend notwendig gewesen. Dieses Objekt hätte prima in diesen Fördertopf gepasst.

Franz-Heinrich Harmes

Nettetal

» Hinweis: Leserbriefe sind keine Meinungsäußerung der Redaktion. Wir behalten uns Kürzungen vor. Zuschriften bitte mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer.