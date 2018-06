Viersen. Die beiden Demonstrationen in Viersen sind friedlich verlaufen. An der Veranstaltung auf dem Sparkassenvorplatz hätten etwa 40 Personen teilgenommen, beim Zug durch die Innenstadt wären es etwa 200 Teilnehmer gewesen, meldet die Polizei am Mittag.

Auch eine spontan angemeldete dritte Demo sei störungsfrei verlaufen. Während des Demonstrationszugs kam es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen im Verkehr. red