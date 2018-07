Mehr als sechs Jahrzehnte gab es das Lokal am Kirchplatz in Kaldenkirchen. Ein neuer Betreiber will nach dem Umbau dort weitermachen.

Kaldenkirchen. Am 31. August ist Schluss. Dann schließt das Café Terstappen nach 64 Jahren, und damit die letzte von ehemals elf Konditoreien in Kaldenkirchen. Seit der Eröffnung war das Café am Kirchplatz ansässig. Seit 1990 in zweiter Generation führen es derzeit noch Leo Terstappen (64) und seine Frau Stephanie (61).

„Wir sind schon ein wenig im Umzug begriffen“, sagt Leo Terstappen. „Direkt nach dem letzten Tag, an dem wir geöffnet haben, räumen wir aus, danach kommt der Mann mit dem Hammer.“ Nach einem Umbau wird das Café am 22. September wiedereröffnet, unter dem Namen Oomen. „Es war uns wichtig, dass ein familiengeführter Betrieb übernimmt, bei dem die Anzahl der Cafés noch überschaubar ist“, sagt Terstappen. Dies sei auch für die Stammkunden wichtig. „Wir haben viele Rückmeldungen auf die Schließung erhalten, viele meinen, wir sollten weitermachen, aber das geht leider nicht“, sagt Terstappen.

Ein kaputter Ofen besiegelte das Schicksal der Konditorei

Der Bäcker und Konditor wollte eigentlich zum Dezember 2019 schließen. Dann machte ein kaputter Ofen diese Planung zunichte. „Im Moment kann ich eingeschränkt arbeiten, habe nette Kollegen, die mir zuarbeiten. Aber der Ofen arbeitet nicht konstant in der gewünschten Qualität“, sagt der Inhaber. Zweimal wurde versucht, den Ofen zu reparieren, ohne Erfolg. Eine Instandsetzung würde einen fünfstelligen Betrag kosten. Doch dies ist anderthalb Jahre vor einem geplanten Betriebsschluss eine große Investition. „Daher ist die Schließung Ende des Monats die logische Folge“, sagt Terstappen. „Mit etwas mehr Vorlauf wäre es schöner gewesen, wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge.“ Gerade die für Bäckereien wichtige Weihnachtszeit würden sie nun verpassen. Durch die beschleunigte Schließung hatte das Paar auch noch keine Nachfolge geplant. Dann kam ihnen eine ortsansässige Maklerin zu Hilfe.

Nun wird das Objekt verkauft und kernsaniert, über der Backstube wird Wohnraum geschaffen. „Wir wohnen nur einen Kilometer entfernt, werden aber sicher in den ersten Tagen des Umbaus nicht hier vorbeigehen. Das wäre dann doch zu emotional, es war ja auch mein Elternhaus“, sagt Terstappen. Seine Frau ergänzt: „Mir fällt es auch schwer. Wir haben früher über dem Café gewohnt, unsere Kinder sind hier aufgewachsen.“