Das Stadtprinzenpaar Hans-Gerd Hauser und seine Frau Susanne wird am Freitag proklamiert – zum zweiten Mal. Ein anderes Paar hatte sich nicht gefunden.

Nettetal. Susanne Hauser-Glitz (54) lässt keinen Zweifel daran, dass sie sich in diese Karnevalssession mit genauso viel Engagement stürzt wie 2014/15. „Wir knüpfen da an, wo wir aufgehört haben“, sagt die Kaldenkirchenerin. Sie und ihr Mann Hans-Gerd Hauser (60) sind zum zweiten Mal Stadtprinzenpaar in Nettetal. „Aus Liebe zum Karneval“ lautet ihr Motto. Nur dieses Mal blieb für die Vorbereitungen sehr viel weniger Zeit.

Der Kaldenkirchener Karnevalsverein (KKV) suchte lange Zeit ein Prinzenpaar für die Session 2017/18. Bemühungen, auch über die Ortsgrenzen von Kaldenkirchen und Leuth hinaus, führten nicht zum Erfolg, teilte der Vorstand im vergangenen Juli mit. „Es war eine traurige Situation“, erinnert sich Susanne Hauser-Glitz. Mitte November, bei der Goldhochzeit des Ehepaars Tempels, stimmten Hans-Gerd Hauser und seine Frau dann zu. Es dürfe einfach nicht sein, dass es in Nettetal eine Session ohne Prinzenpaar gebe, sagte er kurz danach. „Wir machen es vor allem für die Kinder“, erklärt seine Frau nun.

Orden und Prinzenkappe werden rechtzeitig bis Freitag fertig

Jürgen Ihlo, Vorsitzender des KKV, ist „ein großer Stein vom Herzen gefallen“, sagt er. Vom Einsatz der Hausers ist er begeistert: „Dass sie so kurz vor knapp noch eingesprungen sind – davor ziehe ich meine Kappe“, sagt Ihlo: „Und sie wissen, was sie tun. Das ist ein beruhigendes Gefühl.“

Die Hausers sind 1986 zum ersten Mal aufeinander getroffen: beim Feiern bei der Spielgemeinschaft Kolping Karneval Kaldenkirchen, zu der sie gehören. „Ich war im Chor und habe getanzt. Und er hat mit einem Freund eine karnevalistische Version von ,Dinner for One’ vorgeführt“, erinnert sich die 54-jährige Mutter von sieben Kindern. Richtig gut kennen gelernt haben sie sich allerdings erst acht Jahre später – ebenfalls beim Karneval in Kaldenkirchen.

Schon die erste Regentschaft 2014/15 sei eine Ehre gewesen, sagt Susanne Hauser-Glitz. Damals sei den beiden aber deutlich mehr Zeit geblieben, sich darauf vorzubereiten. „Wir haben im Sommer schon unsere Lieder eingesungen“, sagt sie. Nun mussten sie und ihre Unterstützer alles innerhalb weniger Wochen auf die Beine stellen. Orden, Kostüme und Prinzenkappe sollen in dieser Woche fertig werden, berichtet KKV-Vorsitzender Ihlo. Gerade rechtzeitig für die Proklamation am Freitag, 5. Januar, um 20.11 Uhr im Kaldenkirchener Saal „Zur Mühle“.