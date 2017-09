Miriam Wurster nimmt sich mit scharfem Blick vieler unterschiedlicher Themen an.

Nettetal. Wenn der „Pathologe im Urlaub“ im Pool plantscht, sehen die Sonnenbadenden auf der Liege für ihn aus wie seine Berufsleichen auf den Bahren. So sieht es die Cartoonistin Miriam Wurster. In der Rathausgalerie in Lobberich, Doerkesplatz 11, lässt sie ab sofort die Besucher lachen, aber auch zusammenzucken. Da ist der edle Ritter, der Rapunzel mit Hilfe ihres langen Haarzopfs zur Rettung eilt – und am Ende ihres Zopfes einen Einkaufszettel findet: „Eier, Öl, Erdnüsse.“ Da ist aber auch die Zeichnung, auf der angehende Journalisten in Reih’ und Glied vor einem Erdogan-Bild niederknien und einer flüstert: „Mein Journalistik-Studium hatte ich mir anders vorgestellt!“

Alltag, Frauen, Politik – das sind die Themenbereiche, die die 1964 in Hamburg geborene Cartoonistin den Nettetalern präsentiert. „Manche Ideen fallen einem zu, manchmal schnappe ich etwas in Gesprächen auf – witzige Freunde sind wichtig in diesem Metier“, erzählt Miriam Wurster. Anlässe für Cartoons gibt es genügend – politische, gesellschaftliche und alltägliche. Die in diesen Monaten überall diskutierte Diesel-Problematik animierte Wurster zu „Schockbildern auf Dieselautos“. Da heißt es: „Dieselfahrzeuge verkürzen die Lebenszeit ihrer Mitmenschen“, darunter sieht man ein Paar Füße mit dem Schildchen der Pathologie am Zeh.

Witzige Freunde liefern immer wieder Ideen für neue Arbeiten

Wurster nimmt nicht nur die Politiker aufs Korn, auch dem normalen Bürger wird ein Spiegel vorgehalten, wenn zum Thema Flüchtende das ramponierte Boot dem Jumbojet fast ein bisschen vorgezogen wird. Die überwiegend farbigen Cartoons sind detailliert mit Tusche gezeichnet und haben einen erzählerischen Charakter – auch ohne die prägnanten kleinen Texte ist ihre Intention nachvollziehbar. Der Besucher der Ausstellung sollte sich ein wenig Zeit nehmen und die Cartoons von Miriam Wurster genau betrachten und die kleinen Titel und Sprechblasentexte gut lesen. Es ist ja schon eine Tradition, dass die Nettetaler Kultur eine Ausstellung der Karikatur, dem Cartoon widmet.

Die Ausstellung ist bis Samstag, 4. November, zu sehen. Öffnungszeiten sind montags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, dienstags und mittwochs von 8 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.