Die Einrichtung mit 72 Plätzen wird schräg gegenüber der Einfahrt Privatstraße errichtet. Baubeginn wird erst im nächsten Jahr sein.

Süchteln. Die Caritas ist auf der Suche nach einem neuen Standort für ein Seniorenheim in Süchteln fündig geworden und hat bei der Stadt Viersen eine Bauvoranfrage gestellt. „Das Altenheim mit 72 Plätzen wird an der Grefrather Straße schräg gegenüber der Einfahrt Privatstraße errichtet“, sagt Peter Babinetz, Geschäftsführer des Caritasverbandes für die Region Kempen-Viersen. Als privaten Investor präsentiert die Caritas den Viersener Generalübernehmer Janissen und Zaum, der das Areal inzwischen erworben habe.

Damit ist der Caritasverband vom ursprünglichen Plan, den Neubau für das aus Brandschutzgründen geschlossene Irmgardisstift an der Straße Am Wasserwerk zu errichten, abgerückt. Babinetz legt dar, dass sich dieser Standort aufgrund der mit rund einer halben Million Euro veranschlagten Erschließungskosten zerschlagen habe. Das hätte das Budget von rund 7,2 Millionen Euro gesprengt.

Die Stadt nimmt die Nachricht positiv auf

Diese Gesamtsumme ergebe sich, so Babinetz, aus dem vom Land NRW vorgegebenen Rahmen der Refinanzierbarkeit, der Investitionsausgaben von etwa 100 000 Euro pro Pflegeplatz vorsieht. Am neuen Platz, der unweit vom bisherigen Standort etwas weiter ortsauswärts gelegen ist, sieht die Caritas alle Voraussetzungen gegeben, ihren Auftrag zu erfüllen. Babinetz: „Wir haben stets betont, dass wir uns den Menschen verpflichtet fühlen, die in Süchteln auf stationäre Pflege angewiesen sind.“ Das neue Areal ist rund ein Drittel größer als die ursprüngliche Parzelle. Es kann entsprechend großzügiger und attraktiver gestaltet werden.

Auch mit Blick auf das Datum 28. November 2018 hat die Caritas die Planung forciert: Dann läuft die Bedarfsbestätigung des Kreissozialamtes aus, wo die Heimaufsicht angesiedelt ist. Der Bedarf für Süchteln ist laut Kreis mit 80 Plätzen angegeben. Bis dahin muss der Caritasverband also angefangen haben zu bauen bzw. signalisieren, dass es ihm ernst gemeint ist mit einem Neubau für die vollstationäre Seniorenpflege in Süchteln. Andernfalls könnte der Kreis für Süchteln einem anderen Träger den Zuschlag erteilen oder den Bedarf für den Viersener Stadtteil ganz streichen.

Im Viersener Rathaus hat die Vorlage eines Bauplans, der auf 8600 Quadratmetern an der Ecke Grefrather Straße/Privatstraße eine detailgetreue Altenheimzeichnung skizziert, helle Freude ausgelöst. „Eine gute Entwicklung. Wir legen als Stadt Wert darauf, dass dieses Altenheim für Süchteln gebaut wird“, sagt der Erste Beigeordnete Paul Schrömbges.

„Durch die notwendige Änderung des Standortes wird sich der Baubeginn ins nächste Jahr hinein verschieben“, sagt Babinetz. Als Bauzeit sind 18 Monate veranschlagt. akü