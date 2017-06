Die Nettetalerinnen wollten mit Linie 1 nach Venlo fahren. Der Fahrer bestreitet den Vorfall.

Kaldenkirchen. Nach Venlo ist Christel Schöck mit ihren Freundinnen Ulla Inderhees und Gertrud Faig immer mit dem Rad oder mit dem Auto gefahren. Schöne Tagesausflüge waren das, erzählt die 67-Jährige. An einem Dienstag im Mai hatten die drei Frauen Lust auf etwas Neues. Sie wollten die neue Busverbindung der niederländischen Linie 1 von Kaldenkirchen nach Venlo ausprobieren. Allerdings sei die Tour schon an der Hinfahrt fast gescheitert, erzählt Schöck: Ein Busfahrer sei an ihrer Haltestelle ohne zu stoppen vorbeigefahren.

„Das lassen wir nicht auf uns sitzen.“

Gertrud Faig, Fahrgast

Seit Dezember gibt es die Buslinie von Kaldenkirchen mit Venlo im Halbstundentakt. Betreiber ist Arriva, eine britische Tochter der Deutschen Bahn (DB). Für die Stromversorgung der fast zehn Meter langen Elektrobusse investierte das Unternehmen rund 250 000 Euro in Ladestationen auf deutscher Seite. „Wir sehen in dieser Linie großes Potenzial“, sagte ein Sprecher des Unternehmens im vergangenen Jahr. Eine große Zielgruppe seien die rund 700 Stundenten der Fontys-Hochschule in Venlo, die in Kaldenkirchen wohnen. Eine weitere seien alle, die zum Einkaufen in die benachbarte Stadt fahren wollen – wie die drei Frauen aus Kaldenkirchen.

An jenem Dienstag im Mai will Gertrud Faig gegen 13.15 Uhr an der Haltestelle „Am Schwimmbad“ in den Bus in Richtung Niederlande steigen. Dessen Display zeigt „naar Tegelen, Venlo en Blerick“. Bis zur Endstation Blerick Vossenerlaan sind auf dem Fahrplan 25 Stopps aufgelistet.

Wie Faig berichtet, habe sie neben dem noch parkenden Bus gewartet. Als der Fahrer keine Anstalten machte, ihr die Tür zu öffnen, habe die 68-Jährige an den Griff fassen wollen. „Da hat er gewunken und auf sich gezeigt“, erinnert sich Faig. Er habe gereizt gewirkt. Sie wartete. Erst nach einer Weile habe er die Tür geöffnet.

Wie Faig berichtet, habe sie einen Fahrschein gekauft und dem Fahrer dabei erzählt, dass an der Haltestelle „Markt“ ihre zwei Freundinnen dazu stoßen wollen. Die standen nach eigener Aussage auch pünktlich an dem Stopp. „Dennoch ist er einfach vorbeigefahren“, sagt Schöck erbost.

Freundin im Bus will den Fahrer auf Frauen aufmerksam gemacht haben

Gertrud Faig, die ja bereits im Bus saß, machte den Fahrer darauf aufmerksam. Doch auf ihren Hinweis habe der Busfahrer entgegnet, die beiden hätten ja winken können. „Daraufhin habe ich gesagt, er solle anhalten, und bin vor der nächsten regulären Haltestelle aus dem Bus raus und zu den anderen zurückgelaufen“, erzählt Faig.