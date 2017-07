Viersen. Ein außergewöhnlicher Morgen im inklusiven Familienzentrum St. Christophorus an der Eintrachtstraße in Dülken: Dort, wo an normalen Wochentagen Kinder lachen, spielen und lernen, trifft sich an diesem Tag eine Gruppe engagierter Männer, um zu sägen, schmirgeln und lackieren. Die Väter, Großväter, Onkel, Nachbarn und Freunde möchten die in Viersen mittlerweile stadtbekannten „Bunten Menschen“ herstellen, die als Botschafter für Vielfalt, Freiheit und Toleranz stehen. Die vom Süchtelner Schreinermeister Roland Ehlen entwickelten prominenten Figuren sollen dann den Zaun rund um die Einrichtung des Caritasverbandes Region Kempen-Viersen verschönern.

„Die bunten Menschen passen einfach perfekt zu uns“, erklärt Ursula Kleen-Kolanus die Idee zum Projekt, für das sie auf Anfrage problemlos die Rechte und eine entsprechende Schablone bekam. „Vielfalt, Freiheit und Toleranz – der Grundgedanke der bunten Menschen ist bei uns im Haus Programm und wird jeden Tag aufs Neue gelebt“, sagt die Einrichtungsleiterin, die sich gemeinsam mit ihrem Team auch über die jetzt erfolgte Rezertifizierung zum Familienzentrum freut.

Derzeit besuchen 39 Kinder ab zwei Jahren die Kindertagesstätte. 16 von ihnen haben unterschiedlichste Handicaps. Sie werden von Therapeuten und Heilpädagogen besonders gefördert und spielen im teiloffenen Konzept mit den anderen Kindern zusammen.

Auf die farbenfrohen Botschafter, die nun an der Kita stehen, ist Kleen-Kolanus genauso stolz wie auf das erneut erworbene Gütesiegel Familienzentrum. „Bei aller kulturellen, religiösen und sozialen Vielfalt möchten wir jedem Kind im Rahmen unseres Konzeptes die Zeit zum Entdecken, Begreifen und Lernen geben, die es braucht“, sagt sie. Red