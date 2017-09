Beide Parteien erleben im Kreis Viersen ein Debakel. Uwe Schummer (CDU) gewinnt das Direktmandat. Ebenfalls in Berlin: Udo Schiefner (SPD) und Kay Gottschalk (AfD).

Kreis Viersen. Andreas Kaiser, Schulleiter in Tönisvorst, versandte am Freitag die Rednerliste zur Gründungsfeier der Rupert-Neudeck-Gesamtschule am 6. Oktober. Sowohl hinter Uwe Schummer als auch hinter Udo Schiefner stand die Abkürzung „MdB“, Mitglied des Deutschen Bundestags. Das stimmte vor dem Wahlsonntag. Und das stimmt auch über die Stimmenauszählung dieses 24. Septembers hinaus.

Aber seit Sonntagabend ist klar: Der Willicher Schummer (CDU) und der Kempener Schiefner (SPD) werden künftig nicht mehr in einer Großen Koalition miteinander arbeiten.

Das starke Abschneiden der AfD bundesweit führt dazu, dass es einen MdB Nummer 3 gibt, der auf dem Wahlzettel des Kreises Viersen stand: Kay Gottschalk (51, Wohnsitz in Hamburg, Zweitwohnsitz nach eigenen Angaben in Nettetal). Er hat einen sicheren Listenplatz in NRW und wird ebenfalls in den Bundestag einziehen.

Die Wahlbeteiligung im Kreis Viersen lag diesmal bei über 76 Prozent, das ist etwas höher als vor vier Jahren. Damals gingen 73,6 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl.

Uwe Schummer (59) hat wieder überzeugend sein Mandat im Wahlkreis 111 geholt. Direkt gewählt zum fünften Mal. Seit 2002 ist der Neersener die CDU-Stimme des Kreises Viersen im Berliner Parlament. Mit dem Slogan „Erfahrung schafft Vertrauen“ war der Christdemokrat angetreten. Mehr als fünf Prozent weniger als 2013 haben ihm allerdings diesmal das Vertrauen geschenkt. Schummer hat trotzdem mit mehr als 47 Prozent die Konkurrenz im Kreis weit hinter sich gelassen. Sein Erststimmen-Ergebnis ist deutlich besser als das der Zweitstimmen für die CDU im Kreis Viersen.

Wie ein strahlender Sieger tauchte Schummer am Sonntagabend dennoch nicht im Kreishaus auf. „Ich bin deprimiert hierher gefahren. Das ist das schlechteste Ergebnis für die Union seit Jahrzehnten. Für die SPD ebenfalls.“ Bundesweit eine Million Wähler an die, so Schummer „völkisch-nationalistische AfD“ verloren zu haben, sei ein „Schlag in die Magengrube“.

In diesem Wahlkampf sei es nicht mehr um die „seit den 70er Jahren klassischen Themen starke Wirtschaft, solide Haushaltsführung und Kampf gegen Arbeitslosigkeit“ gegangen, sondern „um Flüchtlinge, Zuwanderung und innere Sicherheit“. Und um Bildung, „eigentlich ein Landesthema“. Schummer: „Die AfD kann radikaler formulieren.“ Die Union werde nun Antworten finden müssen. Er, Schummer, setzt auf eine Regierung der demokratischen Kräfte. Zu einer möglichen Koalition sagt er: „Jamaika fände ich spannend, wenn auch schwierig.“