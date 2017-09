Christoph Saßen tritt als Kandidat ohne Listenplatz für „Die Linke“ im Kreis Viersen an. Er will seine Partei stärken.

Viersen. Stadt, Land, Hauptstadt: Christoph Saßen (39), Bundestags-Kandidat der Linken im Wahlbezirk 111, Kreis Viersen, strebt nach 11011 Berlin, Platz der Republik 1. Er tut es ohne Partei-Ticket, denn einen Listenplatz hat er nicht. Aber das Ziel zählt. Denn, behauptet Saßen, „keine Politik ohne Idealismus“. Das Direktmandat gegen Schummer, Schiefner, Heinen, Bist und Gottschalk müsste also gelingen, um Saßen künftig unter der Reichstagskuppel politisch agieren zu sehen.

Daran glaubt Saßen sicher selber nicht, aber den festen Glauben an einen Politikwechsel in Zukunft, den hat er. Wie schon bei der Landratswahl 2015 betont er: „Ich gehe nicht in den Wahlkampf, um zu verlieren“ und zieht den Fußballvergleich von den Underdogs gegen die Großen heran: „Manchmal gelingt ihnen ein Überraschungssieg.“

„Berlin setzt nun einmal die Rahmenbedingungen für die Kommunen.“

Christoph Saßen über seine Motivation zur Kandidatur im Bundestagswahlkampf 2017

Saßen, das hat er unter anderem in einem Vier-Minuten-Video-Interview mit dem WDR gesagt, will durch seine Kandidatur vor allem die Partei stärken. Links nach vorn. Aber könnte er nicht tatsächlich als Kommunalpolitiker oder von der Landeshauptstadt Düsseldorf aus mehr für die Menschen, die in seinem Heimatort und -kreis leben, erreichen? Weil er ihre Probleme und Bedürfnisse genau kennt? Saßen spricht von Hürden, die der linken Politik in der Bundespolitik vor die Füße gestellt werden. Aber, „Berlin setzt nun einmal die Rahmenbedingungen für die Kommunen. Zum Beispiel Hartz IV: Das Gesetz kann ich vor Ort nicht ändern. Das kann ich nur in Berlin.“ Hartz IV hänge wie ein Damoklesschwert über vielen. „So wird Druck aufgebaut.“

Armut ist ein zentrales Thema der Linken im Wahlkampf: Arm ist ein Mensch . . ., „der nicht genug Geld zum Leben hat“, vervollständigt Saßen den Satz. Seine Partei will den Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde anheben, befristete Arbeitsverhältnisse und Leiharbeit abschaffen, eine Mindestsicherung von „1050 Euro ohne Sanktionen“ und eine Mindestrente von 1050 Euro festlegen. Und wie erklärt er einem 18-jährigen Erstwähler, wie das sowie die Pflegekosten bezahlt werden, wenn die geburtenstarke Generation der 60er Jahre das Rentenalter erreicht? „Die jungen Menschen haben eine Antenne dafür. Keiner will, dass seine Eltern in Armut leben. Sie sind solidarisch.“