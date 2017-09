Der alten Metzgerei Breuer soll neues Leben eingehaucht werden.

Dülken. Das Leben ist kein Wunschkonzert, so heißt es. Dass dem aber manchmal doch so ist, zeigte sich am Wochenende in Dülken. In der ehemaligen Metzgerei Breuer, vormals August Peemans am Hühnermarkt 12, wurden Wünsche gesammelt. Investor Ulf Schroeders und sein Kollege Stefan Völker hatten die Dülkener dazu eingeladen, im urigen Ambiente der alten Metzgerei bei Flöns-Schnittchen ihre Wünsche einer künftigen Nutzung des Ladens zu äußern. Rund 500 kamen.

Der Investor will das historische Gebäude auf jeden Fall erhalten

Viele der Gäste kennen die Metzgerei Breuer von früher. Auch junge Menschen, die die über die Theke gereichte Kinderwurst nicht mehr erlebt haben, zeigten Interesse an der „Wunsch-Aktion“. Eigentümer Schroeders will das historische Gebäude so erhalten, und freute sich über den regen Zulauf seines „Wunschkonzerts“. Auch die ehemalige Chefin Christa Breuer und die Enkelin von Metzgerei-Gründer August Peemans waren da. „Es ist grandios, wenn Menschen gemeinsam für ihre Stadt stehen, sich einbringen, etwas verändern und verbessern möchten“, sagte der Unternehmer. Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) lobte das Engagement des Visionärs. „Wir haben als Stadt viele Projekte in Dülken umgesetzt, sind aber genauso auf private Investoren angewiesen, die frische Ideen einbringen und eine positive Grundstimmung verbreiten“, sagte Anemüller.

Gerda Pollmanns schlug eine Wein-Bar mit Feinkost vor. „Und dass sich nichts an den schönen Räumen verändert“, sagte sie. Christiane Recker ist mit ihrer Parfümerie unmittelbare Nachbarin des Gebäudes. „Es wäre toll, wenn wir wieder eine Metzgerei hier hätten“, sagte die Geschäftsfrau. „Da wäre der Zulauf sicher groß.“ Das sah Johannes Recker, Secretarius der Dülkener Narrenakademie, ähnlich. „Auf jeden Fall etwas Außergewöhnliches im Foodbereich. Und bloß nichts an der Grundsubstanz verändern!“ Am Ende sind 300 Ideen-Zetteln ausgefüllt. „Nun müssen wir die Wünsche analysieren“, so Schroeders. Eine Tendenz nach etwas „Essbarem mit Stil im historischen Ambiente“ zeichne sich bereits ab. paka