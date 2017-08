Viersen. Die St.-Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich feiert vom 11. bis 15. August ihr Schützen- und Heimatfest. Dem Schützenkönig Holger Ingerfeld (mit Monika) stehen Sascha Howe und Tobias Funk als Minister zur Seite. Bereits am Freitag, 11. August, um 19.30 Uhr geht es los, wenn der neue Oberbebericher Regent an seiner Residenz Bebericher Straße 179 inthronisiert wird und die Insignien der Macht bekommt. Dazu gibt es ein Ständchen am Königsbogen mit der Gruppe „Regenbogen“ der Pfarre St. Remigius.

Am Samstag, 12. August, treten die Oberbebericher Schützen um 16.45 Uhr am Vereinsheim an. Sie holen den König an seiner Burg ab und brechen zum Zug durch die gesamte Sektion Oberbeberich auf. Um 19.30 Uhr feiern sie im Festzelt an der Weiherstraße mit der Band „San Fernando Allstars“ ihren Ball. Am Sonntag, 13. August, 8.45 Uhr, sind sie wieder auf den Beinen. Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche St. Peter. Danach paradieren sie auf der Bockerter Straße, legen den Kranz nieder und lassen am Ehrenmal den großen Zapfenstreich erschallen. Um 12 Uhr erklingt im Festzelt die Musik.

Am Montag, 14. August, gibt es erneut ein Frühschoppen, dieses Mal um 11 Uhr. Um 17.45 Uhr nehmen sie die Begleitung zur Seite und lassen beim Königs- und Prinzenball im Festzelt die Majestäten mit „Klangstadt“ hochleben. Am Dienstag, 15. August, treten sie zum letzten Mal anlässlich ihrer Kirmes an. Um 18.45 Uhr verbrennen sie den Kirmesteufel am Vereinsheim, der für alle Unfälle und Verfehlungen während des Schützenfestes angeklagt wird. Um 19.30 Uhr beginnt der Dorfabend mit DJ Sascha. Auch Gruppierungen aus der Bruderschaft und die Schützenjugend wollen zum Gelingen des Abends beitragen. off