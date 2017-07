Der Nachbarschaftsverein in Kaldenkirchen besteht bereits seit 40 Jahren.

Nettetal. Das lag ihnen am Herzen: „Pflegt das zarte Pflänzchen ausdauernd und behutsam“, schrieben Willi Berger und Theo Gerhards Anfang 1977 an die Bewohner in der Kaldenkirchener Sektion Bruch. Als „Pflänzchen“ bezeichneten sie die Idee, eine Nachbarschaftsgemeinschaft zu gründen. Heute wären die beiden längst verstorbenen „Anstifter“, wie sie sich in ihrem Rundschreiben bezeichneten, stolz. Denn aus dem Pflänzchen ist eine starke Pflanze geworden. Die Nachbarschaft Bruch feiert ihr 40-jähriges Bestehen.

„Zusammenhalten, sich helfen, miteinander feiern“: Das beschreibt Vorsitzende Birgit Dömges als Prinzipien der Nachbarschaft. Dass einmal eine Frau an der Spitze der Nachbarschaft steht, hätten die Gründungsväter sich wohl nicht träumen lassen: Sie sahen sich in der Einladung zur ersten Versammlung im Haus Galgenvenn noch genötigt, „extra darauf hinzuweisen, dass zur Zusammenkunft auch die Frauen mitkommen sollen“. Die Zeiten haben sich geändert, auch bei den Bruchern, die der Rest von Kaldenkirchen liebvoll-spöttisch als „Völkchen für sich“ bezeichnet.

Dazu gehören von Anfang an drei Frauen: Helga Krannich (75), Maria Jürgens (79) und die Vorsitzende Birgit Dömges. „Ein Jahr nach der Gründung hatten wir schon 80 Mitglieder“, erinnert sich Krannich. Heute sind in der organisierten Nachbarschaft laut Dömges „mehr als 120 erwachsene Mitglieder und viele, viele Kinder“.

Gemeinsame Feiern waren von Anfang an Teil des Konzeptes

Typisch für die Brucher sind ihre Veranstaltungen und Feste, ob für die ganze Nachbarschaft, für Kinder oder Senioren oder bei Jubiläen. Maria Jürgens erinnert sich, dass es in ihrer Scheune so manche legendäre Feier gegeben habe. Doch das Feiern sei es nicht allein, was eine gute Nachbarschaft ausmache, so Krannich: „Von Beginn an haben wir uns um unsere älteren Nachbarn gekümmert, es gibt etwa Ausflüge für Senioren“.

Längst werden die Mitgliedsbeiträge per Bankeinzug kassiert, früher zogen Boten mit Geldbörsen von Haus zu Haus: „Das war für unsere Senioren ein Anlass zum Klängern“, sagt Krannich. Umso mehr gelte, die alten Nachbarn nicht allein zu lassen. Auch traurige Pflichten werden als Tradition weiter gepflegt, Besuche kranker Nachbarn oder Hilfe bei Todesfällen. Jürgens: „Selbstverständlich bieten sich Nachbarn als Sargträger an.“ Solche Erlebnisse schweißen zusammen.

Und beim heutigen Jubiläumsfest ist ein Hinweis nötig, dass auch die Frauen mitkommen sollen.