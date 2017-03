Boisheimer Bolzplatz soll zu Festplatz umgebaut werden

Der Ortsteil braucht eine neue Fläche für Veranstaltungen. Im Hauptausschuss wurde nun ein entsprechender Vorschlag gemacht.

Boisheim. Im Juni feiert die St.-Petri-Bruderschaft Boisheim ihr Familienfest mal wieder im Festzelt auf dem Gelände von Getränke Daniels im Gewerbegebiet am Wimenweg. Allerdings steht das Gelände künftig nicht mehr für entsprechende Feierlichkeiten zur Verfügung. Und damit gibt’s für die Boisheimer ein Problem. „Der Ortsteil verfügt nicht über ausreichende Möglichkeiten, Feierlichkeiten wie Dorffeste, Schützenfeste oder sonstige Festivitäten der ansässigen Vereine und Gruppen abzuhalten“, sagt Stephan Sillekens, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Die Verantwortlichen suchen händeringend nach Möglichkeiten.“

Auf dem Areal soll weiterhin auch gekickt werden können

Gut, dass es in dem 2000-Einwohner-Stadtteil die beiden Flurstücke 200 und 507 gibt. Sie werden im Norden von der Bahnlinie, im Westen von der Pütterhofer Straße und im Süden von der Kapellenstraße begrenzt und von Bäumen umsäumt. Eigentümer der beiden Grundstücke ist die Stadt Viersen. Zurzeit befindet sich im südlichen Teil des 20 000-Quadratmeter großen Geländes der Bolzplatz des TSV Boisheim. Dort, so könnte es sich die CDU vorstellen, wäre der ideale Ort für einen Festplatz. „Der Bolzplatz würde ausreichend Fläche bieten, um hier ein Festzelt aufzubauen, einen Grillplatz zu schaffen und den Bolzplatz auch weiterhin als solchen nutzen zu können“, glaubt Sillekens.

Mit dieser Ansicht sind die Christdemokraten nicht allein. „Dieser Antrag ist vernünftig“, sagt SPD-Ratsherr Jörg Dickmanns. Einstimmig beauftragte der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, sich mit der Errichtung eines Festplatzes in Boisheim auf den beiden Flurstücken näher zu beschäftigen. „Das Befassen mit dem Antrag bedeutet für die Verwaltung eine aufwendige Prüfung unter Beteiligung vieler interner Stellen“, sagt die Technische Beigeordnete Beatrice Kamper. Von der technischen Bauaufsicht bis zur Ordnungsverwaltung seien viele Fachbereiche einzubinden, auch die NEW müsse wegen der zu erstellenden Leitungen beteiligt werden. „Die Frage ist auch, ob eventuell ein Lärmgutachten zu erstellen ist“, so Kamper.

Denn anders als die CDU beantragt, sieht die Verwaltung eher im nördlichen Bereich des Grundstücks den idealen Ort für den künftigen Platz. Dort seien nach erster Einschätzung Strom- und Wasserversorgung leichter einzurichten. „Auch wäre eine erforderliche Lkw-Zufahrt kürzer“, so Kamper. Kurzum: „Bei dieser Variante würden vermutlich geringere Kosten entstehen.“ Allerdings hat die Variante einen Haken: Sie liegt näher an der vorhandenen Wohnbebauung. Mehr als ein Dutzend Häuser befinden sich in der Nähe. Der Abstand zu den ersten Häusern der Straße am Winkel beträgt weniger als 40 Meter.