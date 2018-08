Lena Lackmann schafft ein Freiluft-Werk für die Ausstellung.

Viersen. Was 2013 als eine Art Stadtteilentwicklungsprojekt für die Viersener Südstadt begann, ist für die Organisatoren mit der Zeit zu einer festen Aktion für ganz Viersen geworden: die Kunstaktion unter freiem Himmel „Viersen open art“. Für die nächste „Viersen open art“ am Sonntag, 19. August, im Lyzeumsgarten haben sich Uwe Peters und seine neun Mitstreiter etwas Besonderes ausgedacht: Sie haben Illustratorin Lena Lackmann, die Preisträgerin des Gelderner Straßenmalwettbewerbs 2017, eingeladen, ein Gemälde auf den Boden zu malen.

Diese Aktion soll, wie in den Jahren zuvor mit den eingeladenen Graffitikünstlern geschehen, nicht nur ein Versuch sein, „Randbereiche der bildnerischen Kunst“ zu beleuchten, wie Uwe Peters sagt. Sie solle auch jüngeres Publikum anziehen. Darüber hinaus erhalten dieses Mal drei junge Kreative aus Viersen im Alter von 15 bis 25 Jahren die Möglichkeit, sich einen der Ausstellungspavillons kostenfrei zu teilen. Zwei der drei Künstler stehen bereits fest: Florentine Bücker und Jelena Schotte, die in diesem Jahr den ersten Platz beim Jugendmal-Wettbewerb der Volksbank Viersen belegte. Ein Platz ist noch frei: Bewerbungen von jungen kreativen Viersenern nimmt das Team von „Viersen open art“ noch gerne entgegen.

Auch Bildhauer Peter Rübsam zeigt eine Auswahl seiner Arbeiten

Ohne Sponsor, so dankte Uwe Peters dem Vorstand der Volksbank Viersen, Michael Willemse, „würde nichts gehen“. Der gab den Dank zurück: Finanzielle Mittel, so erklärte er, reichen nicht aus. Erst durch die Leidenschaft und den Enthusiasmus des Vorbereitungsteams könne das Projekt funktionieren. Er freue sich über die Aktion, die die multikulturellen Bewohner der Südstadt zu verbinden vermöge. Die Freude war auch bei dem Schirmherrn Peter Rübsam, dessen Jugend mit Viersen eng verknüpft ist. Er habe das Amt gerne übernommen, sagte er, es sei schließlich wichtig für einen Künstler, auch „mal rauszugehen und sich verbal über seine Kunst zu äußern“. Er wird eine Auswahl seiner Steinbildhauerei in Viersen zeigen, mehrere kleinere und eine große Arbeit, ein „ausgesparter Mensch“.

Neben Rübsam und den drei jungen Talenten werden 39 Maler, Zeichner, Fotografen und Bildhauer ihre Arbeiten zeigen. Viele waren bereits mehrfach dabei, es gibt aber auch neue Namen: Claudia Fehrenbach, Reinhold Gerwert, Tim Illing, Heike Katala, Anna Aneta Mrzylod, Susanne Osten und Udo Passenberg.

Viel war die Rede von der künstlerischen Qualität der „Viersen open art“. Die wird man am 19. August ganz persönlich beurteilen können: Die fünfte Ausgabe findet von 10 bis 17 Uhr im Lyzeumsgarten statt.