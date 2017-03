Bleibt Kaiser’s Viersen erhalten?

Der Edeka-Discounter Netto soll bis Ende des Monats alle 42 in Nordrhein-Westfalen übernommenen Kaiser’s-Filialen umgewandelt haben. Allerdings gibt’s eine Ausnahme: der Kaiser’s-Supermarkt im Löh-Center.

Viersen. In Viersen begann vor 136 Jahren die Geschichte von Kaiser’s Kaffee – und die Chancen stehen gut, dass ausgerechnet in Viersen der letzte Kaiser’s-Supermarkt in Deutschland auch künftig noch für seine Kunden da sein wird. Und das, obwohl nach dem Verkauf der Supermarktkette Kaiser’s Tengelmann der neue Eigentümer Edeka die 42 Filialen in NRW eigentlich bis zum Ende des ersten Quartals zu Netto-Discountern umwandeln wollte.

„Der Markt bleibt im Außenauftritt bis auf Weiteres ein Kaiser’s.“

Stephan Steves, Edeka-Geschäftsführer

Die Umwandlung klappt NRW-weit ziemlich gut. „Die Integration der Kaiser’s-Märkte bis Ende März verläuft nach Plan“, berichtet Netto-Sprecherin Christina Stylianou. Im Schnitt wurden in jeder neu eröffneten Filiale 15 Tiefkühltruhen installiert, drei Kassen neu aufgestellt, 170 Liter Wandfarbe eingesetzt, 150 Meter Regalmeter neu eingebaut. „Wir sind stolz, dass wir jede Filiale nach unserem neuesten Netto-Filialkonzept modernisieren und neu einrichten konnten.“

Nur bei der letzten verbliebenen Kaiser’s-Filiale in Viersen im Löh-Center – da ist von Neueinrichtung nichts zu erkennen. Mal wurde schon der Ausverkauf beworben; dann der Ausverkauf kurzerhand wieder abgesagt. Wann wird diese Filiale zu Netto? Dazu hieß es gestern aus der Netto-Pressestelle lediglich: „Leider können wir den aktuellen Stand Ihrer Anfrage nicht kommentieren.“

Vielleicht auch deshalb, weil der Kaiser’s-Markt im Löh-Center seit wenigen Tagen von Edeka Rhein-Ruhr betrieben wird, wie Edeka-Geschäftsführer Stephan Steves auf Anfrage bestätigt. „Bis auf Weiteres bleibt dieser Markt im Außenauftritt ein Kaiser’s“, erklärt Steves. Freilich: Drinnen im Markt erkennen geübte Kundenaugen schnell, dass Edeka die Regie führt – nicht nur, weil der Kassentrenner mit dem Edeka-Logo beklebt ist. Nach und nach wurden in den Regalen Produkte der Kaiser’s-eigenen Günstig-Marke „A&P“ durch die Edeka-eigene Marke „gut und günstig“ ersetzt – weil für die wenigen noch verbliebenen Kaiser’s-Märkte keine eigenen Produkte mehr hergestellt werden. Auch Edeka-Premiummarken sind bereits im Sortiment zu finden.

Der Mietvertrag bereitet offenbar Probleme

Aber: Auf den Werbeschildern vor dem Markt und über dem Eingang soll das Kaiser’s-Emblem vorerst bleiben. Es seien, sagt Steves, „noch einige Sachverhalte zu klären“. Nähere Angaben will der Geschäftsführer von Edeka Rhein-Ruhr nicht machen. Nach weiterem Informationen bereitet der Mietvertrag im Löh-Center der Supermarktkette Probleme.

In dem Vertragswerk soll sich Kaiser’s verpflichtet haben, einen Vollsortimenter bis zum Ende der Mietvertragsdauer in den Räumen vorzuhalten. Als Vollsortimenter gilt aber kein Discounter – auch wenn Netto gerne mit seiner Vielfalt von 4000 Produkten wirbt.

Edeka muss den Vertrag erfüllen – oder den Eigentümer überzeugen, dass der Vertrag vorzeitig gekündigt werden kann. Daran aber scheint der Eigentümer kein Interesse zu haben. Denn dann ergäbe sich ein neues Problem für sein Einkaufszentrum: Zieht Netto in die Räumlichkeiten von Kaiser’s, was wird dann aus dem Netto-Ladenlokal? Dem Vernehmen nach gibt es zwar Interessenten – allerdings nicht in der Liga, die sich der Eigentümer vorstellt.