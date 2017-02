Viersen. Beim karnevalistischen Treiben am Nelkensamstag ging es laut der Polizei im Kreis Viersen durchweg und friedlich zu. Nur einige Jecken überschritten die Grenzen des zivilen Ungehorsams: 14 Personen mussten die Einsatzkräfte in Gewahrsam nehmen, das entspricht exakt der Zahl des vergangenen Jahres. 34 Feiernde mussten des Platzes verwiesen werden. Zwei Polizeibeamte wurden bei Widerstandshandlungen leicht verletzt. 71 Verkehrsteilnehmer mussten sich einer Kontrolle der Einsatzkräfte unterziehen.

Zwei unbelehrbare Autofahrer, die nach Drogenvortest unter dem Einfluss illegaler Drogen am Straßenverkehr teilgenommen haben dürften, müssen nun die Folgen der Anzeige abwarten und zudem um ihre Fahrerlaubnis bangen.

Die meist Jugendlichen und Jungerwachsenen, die einen Platzverweis erhielten, durften bei den Umzügen in Bracht und Oedt nicht mehr mitfeiern. Wie vorangekündigt, hatte die Polizei mit niedriger Toleranzschwelle mögliche Störer identifiziert und konsequent aus der Menge der friedlich Feiernden ausgegrenzt.

Leider mussten die Einsatzkräfte auch einige Strafanzeigen vorlegen: In den meisten Fällen hatten junge Menschen mit Schlägen und Fäusten ihre Probleme zu lösen versucht. Einige dieser Tatverdächtigen nahm die Polizei zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam.

In Bracht zeigten gegen 15:00 Uhr fünf Jugendliche an, dass sie von einem bislang unbekannten Mann mit Pfefferspray angegriffen worden seien. Drei wurden hierdurch leicht verletzt. Die Ermittlungen nach dem Tatverdächtigen dauern an. Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung, die sich am Westwall ereignet haben soll, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.

Etwa zur selben Zeit meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein bislang unbekannter Mann an der Albert-Mooren-Halle in Oedt den Außenspiegel eines dort parkenden Streifenwagens abtrat. Die Ermittlungen nach dem Mann dauern an.

Eine 15-jährige volltrunkene Viersenerin beleidigte in Bracht mehrfach die Einsatzkräfte und ignorierte den Platzverweis. Die Jugendliche wurde daher in Gewahrsam genommen und im Laufe des Nachmittags von Verwandten auf der Polizeiwache abgeholt.

Einen 18-jährigen angetrunkenen Dülkener nahmen die Einsatzkräfte gegen 17:30 Uhr mit zur Wache. Der junge Mann war bei einem Handtaschendiebstahl in Bracht beobachtet und festgehalten worden. Auch hier dauern die Ermittlungen noch an.

Am Ende des polizeilichen Karnevalseinsatzes am Nelkensamstag kam es gegen 21:00 Uhr doch noch zu einem größeren Polizeieinsatz bei der Suche nach einem neunjährigen Jungen. Das ortsfremde Kind hatte sich unbemerkt aus einem Restaurant in Anrath entfernt. Aufgrund einer Krankheit bestand eine besondere Gefährdung des Kindes, so dass die Polizei mit mehreren Einsatzfahrzeugen und dem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten fahndete. Ein bereits angeforderter Mantrailerhund musste nicht mehr zum Einsatz kommen. Sehr viele, durch die Verwandten aktivierte Menschen hatten sich an der Suche nach dem Kind beteiligt. Darunter war auch ein Ehepaar aus Neersen, das den Jungen etwa 4 km vom Ort des Restaurants entfernt erkannte und die Polizei informierte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Jungen dann nach zwei Stunden intensiver Fahndung seinen Eltern übergeben.