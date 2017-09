Nettetal. Direkt nach den Sommerferien haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die nächsten Ferien in den Blick genommen und ein Angebot für Kinder und Jugendliche geplant. Erneut bietet die Stadtverwaltung Nettetal eine Betreuung in der ersten Woche der Herbstferien an. Diese ist geplant in der Zeit von Montag, 23., bis Freitag, 27. Oktober. Veranstaltungsort ist das Jugendzentrum Arche, An St. Sebastian 37, in Lobberich. Die Kosten betragen 25 Euro pro Kind.

Auf dem Programm stehen Kreativ-, Bastel- und Bewegungsangebote. Am Mittwoch, 25. Oktober, ist ein Ausflug geplant. Getränke, Snacks und täglich ein warmes Mittagsessen sind im Preis inbegriffen.

Anmeldeformulare liegen ab sofort im Nettetaler Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobbrich, aus. Bis kommenden Freitag, 29. September, können Kinder angemeldet werden. Die Betreuung richtet sich Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahre. Abzugeben sind die Formulare bei Jasmin Vögeler, Zimmer 159. Auskünfte gibt es unter Tel. 02153/ 8985111 oder per E-Mail an jasmin.voegeler@nettetal.de.

Die Regelbetreuung findet in der Zeit von 9 bis 16 Uhr statt. Zusätzlich können Eltern eine Frühbetreuung von 7.30 bis 9 Uhr buchen. Die Kosten betragen dafür zehn Euro zusätzlich pro Kind. Außerdem ist eine Spätbetreuung möglich von 16 bis 17 Uhr, auch diese kostet zehn Euro zusätzlich pro Kind. busch-