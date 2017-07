Drei Freunde veranstalten in Hinsbeck ein Beer-Pong-Turnier. Mitmachen kann jeder.

Hinsbeck. Wenn alles gut läuft, trifft man häufig und trinkt wenig. Im schlechtesten Fall ist es umgekehrt. Zumindest aber Spaß und Spannung versprechen die Veranstalter des Summer-Beer-Pong den Teilnehmern. Am 19. August können diese in der Hinsbecker Bayernstube Tischtennisbälle in Bierbecher werfen.

Die Regeln sind schnell erklärt: Jedes Team besteht aus zwei Spielern, zwei Mannschaften stehen einander gegenüber. Die Spieler haben vor sich auf dem Tisch jeweils sechs Plastikbecher mit Bier stehen. Die Becher werden zu einem Dreieck aufgestellt. Die Spieler werfen nacheinander jeweils einen handelsüblichen Tischtennisball in Richtung der gegnerischen Becher. Wird davon einer getroffen, muss die Mannschaft, der der Becher gehört, diesen austrinken. Trifft keiner, geht es weiter. Jede Runde ist auf maximal zehn Minuten begrenzt.

„Ziel ist es, so wenig wie möglich trinken zu müssen“, sagt Mario Gerber. Der 36-Jährige hat das Turnier zusammen mit seinen Freunden Max Schindler (31) und Arne Zirkler (28) ins Leben gerufen. „Das Spiel bereichert jede Party“, sagt Gerber: „Es bringt die Menschen zusammen.“

Eine Art Testlauf gab es im Frühjahr. Am Karnevalssamstag spielten 32 Teams an acht Tischen. Die Resonanz war umwerfend, sagen die Grefrather. Für das Sommerturnier haben sich bislang knapp 70 Teams angemeldet. Die Veranstalter haben dafür ein Zelt gemietet und die Spielfläche auf 32 Tische erweitert. Dem Sieger winken ein Pokal und ein Beer-Pong-Tisch.

Beer Pong ist vor allem bei Studenten ein beliebtes Partyspiel

Beer Pong, zusammengesetzt aus dem englischen Wort für Bier und dem Begriff Ping Pong, stammt aus den USA. Es ist ein bei Studenten sehr beliebtes Party-Spiel, mittlerweile gibt es in Las Vegas eine „World Series of Beer Pong“ und hierzulande die Deutsche Beer-Pong-Liga. Mitunter haben die Mannschaften kreative Namen wie Eintracht Prügel aus Krefeld, die beim letzten Mal in Hinsbeck gewann.

Es soll keine Veranstaltung zum Betrinken sein

Das Spiel sei wohl deswegen so erfolgreich, weil es kurzlebig sei, sagt Schindler: „Jeder kann mitmachen.“ Zudem seien die Zutaten simpel: „Man braucht nur einen Ball, Becher und Bier.“ Eine Veranstaltung zum Betrinken soll das Summer-Beer-Pong aber nicht sein. In jedem Becher befinden sich nur etwa 0,1 Liter Bier. Wer möchte, kann das vor dem Trinken mit Wasser oder Limo strecken.