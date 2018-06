Südlich der Bruchstraße soll ein Gebäude mit Wohnungen und der Geschäftsstelle der Baugesellschaft entstehen. Anwohner sind verärgert. Sie wollen lieber die Grünfläche erhalten und fürchten eine höhere Lärmbelastung.

Kaldenkirchen. Die Anwohner hinter dem Restaurant Rustika an der Buschstraße in Kaldenkirchen haben Angst um ihr kleines Wäldchen. Für einen Neubau sollen die alten, hohen Bäume gefällt werden. Bei einer Bürgerversammlung machten sie ihrem Ärger Luft. Dass die Stadt zu der Veranstaltung so kurzfristig eingeladen hatte, dass nur wenige Menschen erreicht wurden, begründete Markus Grühn, Leiter der Stadtplanung, mit internen Schwierigkeiten.

Das Plangebiet hat eine längere Geschichte hinter sich. 2003 sollte auf der Gemeinbedarfsfläche zwischen Akazienweg und Arnold-Janssen-Straße eine Turnhalle entstehen. Schon damals regte sich Widerstand, gebaut wurde die Halle hinter der Hauptschule auf der anderen Seite der Buschstraße. Das sei die bessere Option gewesen, sagte Grühn. Weitere Überlegungen für eine Bebauung verliefen ergebnislos. Grund war bislang auch die Lärmbelästigung durch das Restaurant.

Zwölf bis 14 Wohnungen sind in dem Haus geplant

Nun soll das Grundstück im Nutzungsplan zum Mischgebiet geändert werden und einen Neubau erhalten. Untergebracht werden sollen darin die Geschäftsstelle der Baugesellschaft sowie zwölf bis 14 Wohnungen – von denen allerdings nur wenige und nur Nebenräume wie Küche und Bad mit kleinen Fenstern dem Restaurant zugewandt sind. Laut der Technischen Beigeordneten Susanne Fritzsche, die auch im Vorstand der Baugesellschaft ist, könnten die Arbeiten in gut einem Jahr beginnen.

Die wenigen Bürger bei der Versammlung zeigten sich skeptisch. Sie möchten „nicht direkt auf einen Klotz“ blicken und haben Sorge, dass es an den neuen Hauseingängen nachts laut werden könnte. Sie wollten außerdem wissen, ob die gefällten Bäume ersetzt würden und warum das Grundstück nicht als Grünfläche erhalten werden könne.

Ausgleich solle geschaffen werden, sagte Grühn. Laut Flächennutzungsplan müssten zehn Bäume und eine 110 Meter lange Hecke gepflanzt werden. Fritzsche zeigte sich offen für die Vorschläge der Anwohner: „Wir pflanzen gerne so viel Grün, wie es geht.“ Möglich sei etwa auch eine Hecke entlang der Grundstücke am Akazienweg und der Willi-Küppers-Straße. Langfristig sei das Wäldchen dagegen nicht zu halten. Ein Gutachten habe ergeben, dass einige der Bäume nicht mehr standfest seien. „Genau der Baum in der Mitte ist gerissen, damit sind auch die anderen nicht mehr zu halten“, sagte Fritzsche.