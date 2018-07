Niederkrüchten. Eine 23-jährige Autofahrerin ist gegen einen Baum geprallt und dadurch schwer verletzt worden. Die 23-Jährige aus Wegberg sei zunächst im Fahrzeugwrack eingeklemmt gewesen, die Feuerwehr habe sie daraus befreien müssen. Wie die Polizei berichtet, sei die Autofahrerin am späten Montagabend auf der Aachener Straße in Richtung Niederkrüchten unterwegs gewesen, als sie aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren habe. Sie sei nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal vor einen Straßenbaum geprallt. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

An derselben Stelle war im April bereits ein 64-jähriger Autofahrer verunglückt. Er war von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen den Baum, sein Auto brannte komplett aus. Der Fahrer konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden. red