Brüggen. Am Mittwoch ereignete sich auf der Swalmener Straße in Brüggen ein Verkehrsunfall. Ein Zeuge hatte der Polizei Viersen einen Pkw gemeldet, der verlassen und unbeleuchtet mit offensichtlichen Unfallspuren an einem Baum der L373 stand. Der Pkw, ein BMW 330d mit Gelsenkirchener Kennzeichen, war wohl Richtung Niederlande unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Der Fahrer des Fahrzeugs oder sonstige Personen wurden am Unfallort nicht angetroffen. Suchmaßnahmen mit Spürhund und Polizeihubschrauber blieben ebenfalls erfolglos. Die vorgefundenen Unfallspuren deuten darauf hin, dass sich mindestens zwei Personen im BMW befunden haben. Wenig später stellte sich heraus, dass der BMW am Mittwochabend von einem Parkplatz der Gladbacker Straße in Gelsenkirchen gestohlen worden war.

Hinweise auf Täter gibt es auch aus Gelsenkirchen bisher nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, sich mit der Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162 377 0 in Verbindung zu setzen.