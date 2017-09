Nach Angaben der Stadt ist die Straße in Hinsbeck zu eng zum Parken und brauche deshalb keine Schilder. Ein Verkehrsrechtler nennt das „Unfug“.

Hinsbeck. Hans Gorißen wohnt am Ende der Straße Auf der Schomm in Hinsbeck in einer Sackgasse. Dorthin führt der Weg einen Berg hoch, Bäume verdecken die Sicht zu den Nachbarn. Der 77-Jährige mag die Idylle, aber häufig genug ärgert er sich, bevor er überhaupt bis oben gekommen ist. Vor allem morgens und mittags würden Eltern die Straße zum Parken nutzen, um ihre Kinder zur Grund- oder zur Comeniusschule zu bringen und wieder abzuholen, berichtet der Rentner. Nachmittags kämen die Sportler, die in der Turnhalle Kurse besuchten, und würden ebenfalls entlang der Straße ihre Autos abstellen. Das Problem: Sie ist so schmal, dass es mit parkenden Autos eng wird.

Auch für Rettungswagen ist die Straße zu eng

So eng, erzählt Gorißen, dass ein Rettungswagen vergangenes Jahr nur mit Mühe bis zu ihm hoch kam. „Erst mussten die Fahrer ihre Autos umparken“, sagt er. Ein anderes Mal sei ihm eine Waschmaschine geliefert worden. „Weil der Lkw nicht an den Autos vorbeikam, mussten die Lieferanten die Waschmaschine unten auspacken und den Berg hochtragen.“ Während die Wagen auf Höhe der Grundschule noch auf der Fahrbahn stehen, sind sie etwas weiter oben im Grünstreifen geparkt. An den Stellen, an denen gerade kein Auto abgestellt ist, sind Reifenspuren im Gras und abgeknickte Äste in den Büschen zu erkennen.

Mehrfach habe Gorißen dem Ordnungsamt Bescheid gesagt, „die Mitarbeiter kamen auch und verteilten Knöllchen, aber die Wirkung hat immer nur für ein paar Tage gereicht“, sagt der Anwohner. Inzwischen rufe er gar nicht mehr an. „Bei einem Notfall, in dem ein Rettungswagen oder Feuerwehrauto kommen muss, nützt das nichts.“

Dem Nettetaler Stadtsprecher Jan van der Velden ist die Situation auf der Straße bekannt. „Es gibt regelmäßige Kontrollen durch das Ordnungsamt“, sagt er. Wie häufig genau, konnte er nicht sagen: „Immer mal wieder.“ Zudem würden Mitarbeiter entsandt, wenn Anwohner Falschparker melden. Das Aufstellen von Parkverbotsschildern, wie es sich Anwohner Gorißen wünscht, sei nicht geplant. „Laut Straßenverkehrsordnung ist die Straße so schmal, dass dort nicht geparkt werden darf, deswegen ist eine entsprechende Beschilderung nicht notwendig“, sagt van der Velden. Wie breit die Straße Auf der Schomm ist, wisse er nicht.